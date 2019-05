Fromagerie Alpine : de nouveaux fromages concernés par le rappel

Après le retrait samedi des Saint-Félicien et Saint-Marcellin produits à Romans-sur-Isère, le ministère de l'agriculture annonce ce jeudi soir le rappel d'autres fromages produits par la Fromagerie Alpine et présentant un risque de contamination par la bactérie E. coli.

Romans-sur-Isère, France

La liste des fromages au lait cru produits dans la Drôme et retirés de la vente suite à une possible contamination par la bactérie Escherichia coli s'allonge. Suite à treize cas d'enfants malades, les autorités sanitaires ont fait retirer de la vente tous les lots de Saint-Félicien et de Saint-Marcellin fabriqués par la Fromagerie Alpine à Romans-sur-Isère.

Ce jeudi, dans un communiqué, le ministère de l'agriculture annonce que "les nouveaux éléments de traçabilité recueillis justifient un complément d'information des consommateurs sur la présentation ou la dénomination des fromages rappelés."

Des plateaux de fromages concernés également

La liste a donc été complétée. Le rappel concerne également des fromages commercialisés sur des plateaux de fromage, d'autres vendus sous la dénomination de "Romans de Romans", de "Tomme / Sac de Vigneron" ou d'"assortiment de fromages de vaches" et des Saint-Félicien et Saint-Marcellin commercialisés sous la marque Seillac.