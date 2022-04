Listeria : Lactalis rappelle 24.000 bries, camemberts et coulommiers par mesure de précaution

24.000 fromages au lait cru au total rappelés, par mesure de précaution. Le groupe mayennais Lactalis a décidé ce vendredi d'élargir sa campagne de rappel après la découverte mardi 5 avril de traces de listeria dans du lait cru provenant d'une exploitation qui travaille pour les Fromageries de Normandie, dans le Calvados. Des analyses complémentaires ont confirmé la source de la contamination.

"Aucune intoxication n’est recensée à cette heure", l'industriel Lactalis

"Cette procédure s’effectue en parfaite information avec les autorités sanitaires. L’exigence et l’attention quotidiennes des collaborateurs et des producteurs partenaires des Fromageries de Normandie à proposer aux consommateurs des produits de qualité dans le respect des traditions motivent cette décision de rappel volontaire et exhaustif", explique le leader mondial des produits laitiers dans un communiqué.

Le rappel concerne les fromages à pâte molle à croûte fleurie au lait cru (brie, coulommiers, camembert, petit camembert), dont les numéros d'identification sont : 010322LI8, 030322LI8, 070322LI8, 090322LI9, 110322LI4, 150322LI3, 170322LI1, avec la remarque FR 14.371.001 CE.). Ils sont commercialisés sous les marques Normanville, Bon Normand, Pâquerettes, Graindorge, Traditions de Normandie, Nous anti-gaspi.

Les consommateurs, qui en ont récemment achetés, sont invités à les jeter à la poubelle ou bien à les ramener en magasin. Si certains ont mangé ces fromages et s'ils présentent des symptômes (fièvre, courbatures, maux de tête), ils doivent alors consulter rapidement un médecin.

à lire aussi Fromages contaminés : Lactalis défend son système de sécurité sanitaire

La listériose est une infection alimentaire rare - quelques centaines de cas par an en France - mais une fois déclarée, elle est particulièrement meurtrière : environ un quart des patients décèdent. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. Ce n'est pas la première fois que Lactalis est confronté à une crise sanitaire. En 2018, de la salmonelle avait été trouvé dans du lait pour bébé fabriqué dans l'usine de Craon (Mayenne). Plusieurs dizaines de nourrissons étaient tombés malades.