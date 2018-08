Frontenay-Rohan-Rohan, France

Un couple de parents et les leurs trois enfants d'origine albanaise sont installés dans cette commune des Deux-Sèvres et se sont intégrés, tient à souligner Alain Chauffier, adjoint au maire. Hier la gendarmerie a fait savoir à cette famille qu'il fallait qu'elle prépare tous ses effets personnels et ses valises, faute de titre de séjour régulière précise l'association de soutien, qui rappelle que plus d'une centaine de personnes a investi la salle polyvalente hier soir aux côtés de la famille. Le représentant de la mairie l'assure "_Les deux parents ont fait de gros efforts pour apprendre notre langue, le papa a décroché un CDI de maçon pour la semaine prochaine, les deux enfants scolarisés sont brillant_s".