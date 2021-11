Frontière : 130 personnes dénoncent la fermeture du point de passage au port de Larrau

Manifestation au port de Larrau pour dénoncer la fermeture depuis 11 mois du point de passage entre Soule et Navarre

Le lieu de rendez vous était symbolique. Malgré la fermeture administrative depuis janvier dernier, les 130 personnes se sont retrouvés ce dimanche au Port de Larrau. A l'époque, le préfet avait décidé sa fermeture avec d'autres points de passage pour cause de risque terroriste. A ce jour, 5 points de passage restent fermés dans le département. Les militants dénoncent cette fermeture, et se sont rendu un peu plus loin, côté Navarrais au centre de la montagne un lieu pour randonneurs.

Sur place, trois prises de paroles, en basque, français et espagnol pour dénoncer cette fermeture de frontière qui n'a "pas de sens" selon eux. "Mugarik ez, Euskal Herrian" ("Pas de frontière au Pays basque" en basque) ont ils entonné à l'aide de banderoles.

Manifestation au port de Larrau pour dénoncer la fermeture depuis 11 mois du point de passage entre Soule et Navarre © Radio France - Anthony Michel

Par ailleurs, six eurodéputés dont le basque du sud, Pernando Barrena, du mouvement abertzale EH Bildu ont rédigé vendredi une question écrite à la commission européenne pour lui demander si elle va obliger la France a rouvrir ses 9 points de frontière fermés dans les Pyrénées Atlantiques (5 points fermés) et Orientales (4).