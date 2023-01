Frontière France-Espagne : un espoir de réouverture pour les points de passage fermés depuis deux ans

La frontière franco-espagnole, fermée pendant le confinement due à l'épidémie de Covid-19, reste hermétique encore sur neuf points de la chaine pyrénéenne, au Pays Basque et en Catalogne. Une situation qui pourrait évoluer dans les prochaines semaines, après l'annonce de la création d'un groupe de travail franco-espagnol sur la question migratoire décidée au cours du sommet de Barcelone de ce jeudi 19 janvier. Les deux pays ont aussi décidé de créer des brigades mixtes pour les questions liées à la frontière. c'est l'un des points d'achoppement entre la France et l'Espagne, Madrid souhaitant la réouverture au plus vite de ces points de passage frontaliers toujours fermés. Paris invoque "la lutte des autorités françaises contre le terrorisme et l'immigration illégale". Au cours de ce sommet, les deux pays se sont mis d'accord sur la création d'un groupe de travail commun.

Au moment de la levée des restrictions dues au confinement, le 21 janvier 2021, la France avait décidé de maintenir ces passages fermés invoquant la menace terroriste. C'est pourtant une "entrave à la circulation des biens et des personnes" qui va à l'encontre des accords européens, notamment ceux de Schengen. Cette décision avait provoqué des mobilisations transfrontalières sur le col de Banyuls , dans les Albères en Catalogne, ou à Larrau en Soule au Pays basque où les villages concernés ont vu leur quotidien gravement perturbé.

Une mesure inefficace

D'autres protestations organisées par les syndicats mettaient en relief l'inefficacité de cette mesure qui prétend freiner l'immigration tandis qu'à la frontière à Hendaye élus et associations dénonçaient les drames provoqués par la fermeture , un total de neuf migrants se sont noyés dans la Bidassoa en tentant de contourner les passages fermés et les dispositifs de surveillance

Près de 500 personnes à Irun mobilisées après la mort d'un 9ème migrant à la frontière franco-espagnole © Radio France - Anthony Michel

Les points de passage fermés à la circulation en janvier 2023

Hendaye – Pont de Marchandises

Navette maritime Hendaye-Fondarrabie

Col d'Ispéguy RD949

Les Aldudes

Port de Larrau RD26

Col de Banyuls-sur-Mer

Col de Manrell–Las Illas (Départementale 13)

Chemin d’Aja (entre Palau-de-Cerdagne et Puigcerda)

Route de la Vignole Enveitg (Départementale 34)