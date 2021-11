Frontière : plusieurs centaines de personnes dénoncent la mort d'un migrant dans la Bidassoa au Pays basque

Plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvé au milieu du pont Saint Jacques entre Hendaye et Irun pour dénoncer le décès d'un migrant dans la Bidassoa ce samedi. Le 7ème mort sur cette frontière depuis quelques mois.

Ils étaient plusieurs centaines ce lundi soir sur le pont Saint Jacques entre Hendaye et Irun, rassemblés, venant des deux côtés de la frontière pour dénoncer le décès d'un migrant ce samedi dans la Bidassoa. En tout, en quelques mois, ce sont déjà sept migrants qui ont perdu la vie: trois par noyade, trois percuté par un train, et un septième qui s'est donné la mort. Une situation que dénoncent associations et manifestants des deux côtés de la Bidassoa.

Les manifestants avaient allumé des flambeaux en hommage au migrant décédé ce week-end dans la Bidassoa © Radio France - Anthony Michel

Symboliquement, les manifestants avaient allumé des flambeaux pour se retrouver au milieu de ce pont Saint Jacques, au dessus de ce fleuve où déjà trois migrants ont péri. Un hommage a été rendu à l'homme décédé ce week-end avec une minute de silence, puis les associations se sont relayé les prises de paroles en français, basque et espagnol pour demander aux autorités publiques des actes, et notamment de sécuriser le passage de ces migrants entre la frontière et Bayonne, pour éviter de nouveaux drames.