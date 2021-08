Frontignan lance une campagne d’effarouchement des étourneaux

Ne soyez pas surpris d'entendre des tirs de balles sifflantes du côté de Frontignan. La commune lance ce mardi 17 août et pour une semaine une campagne d’effarouchement des étourneaux tous les soirs entre 20h et 22 heures dans certains lieux. Ce sont les agents municipaux qui effectueront ces tirs. Le but est de disperser les oiseaux puisque leurs rassemblements provoquent d'importantes nuisances sonores, olfactives et polluantes.

Les lieux concernés par la campagne :

Square de la Liberté

Boulevard Gambetta

Place de l’Hôtel de Ville

Place Jean-Jaurès

Quai Voltaire (statue du jouteur)

Cour des écoles Anatole-France et Lavandins

Place Gabriel-Péri

Ces lieux sont susceptibles de varier en fonction du déplacement des étourneaux.