Frontignan : les habitants réclament le retrait du dépôt sauvage

Le spectacle fait peine à voir. Un amoncellement de sacs-poubelle parfois éventrés, d'emballages, de meubles défoncés, il y a même un siège de toilette cassé, ainsi que des déchets verts. Le tout à la vue de tout le monde, devant la grille de l'ancienne Foir'Fouille, avenue de la Méditerranée à Frontignan.

Les riverains sont excédés. "Tous les jours, on voit des dépôts d'ordure. Qu'ils mettent des rochers pour bloquer, sinon les gens ne vont pas arrêter", déplore l'un d'eux. Des camions, des voitures et même des professionnels laissent leurs déchets ici. Pourtant "on est dans une zone où il y a deux déchetteries, peut-être à 1 km chacune, donc vraiment, il n’y a pas d’excuse", dénonce une voisine.

Effectivement les déchetteries de Frontignan et de Sète ne sont pas loin. Mais le problème avec celle de Sète, quand elle n'est pas fermée, est qu'elle n'accepte qu'un seul dépôt à la fois. "On dit "vous avez déjà fait un voyage, on ne peut pas vous prendre le deuxième." Sauf que le deuxième, il faut bien le jeter !" indique un habitant du coin.

La mairie de Frontignan ne peut rien faire

Laurent habite ici depuis un an et demi. Il a envoyé plusieurs courriels à la mairie pour signaler la situation : "On nous renvoie la balle... Un coup c'est l'agglo, un coup c'est Sète." Ce que réclament les riverains ? L'ouverture de la déchetterie de Sète 24/24, sept jours sur sept, ainsi qu'une caméra de surveillance. "Au moins, c'est dissuasif et ça permet de voir les plaques d'immatriculation".

Une pétition, qui a rassemblé 380 signatures, a été remise à la mairie de Frontignan en novembre dernier. Mais "ce n'est pas aussi simple que ça", répond la mairie. Car en réalité, le terrain n'appartient pas à la ville, mais au département, à la région ; plus précisément au port de Sète-Frontignan. Cependant la mairie de Frontignan l'assure : le maire est conscient de la situation et ne s'en contente pas. Le problème est "bien connu depuis des mois" et est "en cours de traitement".

La mairie rappelle par ailleurs qu'en plus du ramassage intercommunal, la ville propose son propre service de récupération des encombrants à domicile. Il suffit d'appeler le 04 67 18 51 69.

