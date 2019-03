Fruits et légumes de saison : quels produits consommer en mars ?

Consommer des fruits et légumes de saison a l’avantage d’avoir des qualités gustatives et nutritionnelles bien supérieures aux produits récoltés encore verts et mûris lors de longs trajets.

C'est un fait : manger des fruits et légumes de saison est bon pour votre santé et pour la planète. Ce n'est toutefois pas toujours évident. En effet, si la saisonnalité semble claire pour certains fruits et légumes, elle l’est parfois moins pour d'autres.

Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, les saisons de récoltes peuvent varier de plusieurs semaines selon les régions. D'autre part, la périodicité de certains fruits et légumes a été peu à peu effacée par une offre constante de ces produits saisonniers. Il n’est en effet pas rare de trouver des fraises en hiver ou des mandarines au mois d'août.

Or manger des fruits et légumes hors saison génère de la pollution. L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) rapporte que 25% des émissions de gaz à effet de serre des Français sont liées à l'alimentation. Entre autres sont mis en causes les produits transportés sur de longues distances ou cultivés en serres chauffées, consommatrices d’énergie. Mieux vaut donc opter pour des fruits et légumes locaux et cultivés au rythme de la nature. Ils génèrent moins de pollution et ont plus de goûts et de nutriments. Et le petit plus : ils sont souvent moins chers.

Quels fruits et légumes manger au mois de mars ?

Parmi les produits à consommer au mars, on retrouve :

le kiwi

l'orange

la pomme

le citron

l'endive

les épinards

le chou-fleur

la carotte

les radis

Retrouvez le calendrier complet des fruits et légumes de saison proposé par l'Agence De l'Environnement et le programme « Manger, bouger » :

