Les Compagnons du Tour de France vous ouvrent leurs portes ce samedi à Avignon

L'occasion est rare et il ne faut pas la laisser passer ! La maison des Compagnons du Tour de France vous ouvre ses portes ce samedi à Avignon. Une belle opportunité pour découvrir les chefs-d'oeuvre réalisés par les compagnons depuis des dizaines d'années et son écrin, l'Hotel de Montaigu.

avignon

Une idée de sortie à noter sur vos agendas pour ce samedi 26 janvier ! La Maison des Compagnons du Tour de France vous ouvre -exceptionnellement- ses portes de 10 heures à 17 heures, 37 rue du Four de la Terre à côté des Halles au centre ville d'Avignon. Vous découvrirez l'ancien Hôtel de Montaigu -une demeure classée du 17ème siècle, patrimoine de la ville- et surtout les œuvres et les chefs-d'oeuvre réalisés par les compagnons au fil des décennies : menuisiers, ébénistes, forgerons, serruriers et tailleurs de pierre. Une vingtaine de jeunes fréquentent régulièrement cet écrin de la transmission des savoir-faire ancestraux ; soit dans le cadre de leur tour de France soit dans le cadre de leurs études. "Nous répondrons à toutes les questions des personnes intéressées par nos métiers et par le compagnonnage" précise Julien Baudet le président de la Fédération des Compagnons du Tour de France d'Avignon.

Julien Baudet président de la Fédération Compagnonnique d'Avignon : "le lieu est oeuvre en soi..." Copier

Julien Baudet président de la Fédération Compagnonnique d'Avignon : "cela peut donner envie à des jeunes de rejoindre les Compagnons" Copier

Le grand escalier de l'Hôtel de Montaigu et les œuvres exposées des Compagnons © Radio France - Daniel Morin

Julien Daudet président de la Fédération Compagnonnique d'Avignon aux côtés des Chefs-d'Oeuvre © Radio France - Daniel Morin