Les arnaques à la livraison des colis sont en très forte augmentation

"Nous faisons fermer une centaine de sites d'arnaques par semaine. Depuis le début de l'année, nous en avons fait fermer plus de 5.500". Ces données sont communiquées par Gabriel De Brosses, le directeur de la cyber-sécurité du groupe La Poste. Il faut dire qu'avec les deux confinements, le black friday et les fêtes de fin d'année, les commandes par internet fonctionnent à plein. Les livreurs sont à bloc et les colis expédiés quotidiennement sont en augmentation de prés de 30%. La tentation est donc grande d'arnaquer la filière. Que ce soit par des mails ou SMS qui demandent d'affranchir un peu plus le colis, de rappeler un numéro surtaxé ou d'aller se connecter sur un site pirate, les arnaques sont multiples et variées. Les victimes sont nombreuses. Une récente étude parle de 400 % d'augmentation au mois de novembre. Les gendarmes et policiers qui œuvrent sur le web ne savent plus où donner de la tête et demandent alors une plus grande attention aux clients. "Il faut simplement imaginer que le net c'est comme dans la vraie vie, explique Gabriel De Brosses. Quand quelqu'un vous aborde dans la rue et vous demande votre numéro de carte bleue vous ne lui donnez pas ! Alors pourquoi le faire sur le net, comme ça, par un simple mail ?"