14 femmes cyclistes s'attaquent aux 21 étapes du Tour de France

"Oubliez un peu que vous avez ça ou ça à faire, montez sur un vélo et allez vous éclater !" Le message est d'Aline, l'une des 14 participantes à Donnons des Elles au vélo. Un message pour les femmes. Car au delà de l'exploit que vont réaliser ces sportives, Donnons des Elles au vélo c'est aussi une manière de dire que le cyclisme doit se féminiser. Certes il y a des progrès reconnait Karine: "en triathlon, il y a des femmes mais encore trop peu. En cyclisme, ça progresse aussi mais il en faut plus."

"Rouler ensemble et faire du sport"

"Le vélo c'est une activité parfaite, poursuit Aline. Ce n'est pas traumatisant pour le corps et on peut se retrouver en groupe, avoir un esprit d'équipe et tout simplement rouler ensemble tout en faisant du sport". C'est ainsi que durant 3 semaines, tout au long des 3.500 kilomètres, ces passionnées pédaleront en pensant fort à ce message.

3.500 kilomètres et 21 étapes

Elles devront également penser à elles aussi car les 21 étapes, exactement les même que celles du Tour de France 2020, ne seront pas facile. "Il y aura forcément des moments difficiles, confie Caroline. On va avoir les douleurs habituelles quand on fait de l'ultra endurance _mais c'est à ces moments là on se reposera sur les copines_. Le groupe soudé prendra le relais." Une belle aventure humaine également qui a débuté à Nice avec deux étapes dont une de montagne et qui se terminera sur les Champs Elysée.