Château-Gontier-sur-Mayenne : l'avenir du Presstival compromis avec le départ de son créateur

Le Press'tiv@l, c'était le dernier festival de journalisme dans la région. 10 ans qu'il existait, et qu'il rassemblait à chaque édition des milliers de spectateurs et surtout des invités de marque : Hervé Ghesquière, parrain de la toute première édition, qui a été retenu 547 jours en Afghanistan ou encore Antonio Fischetti, rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo. Jean-Marie Mulon avait décidé de créer ce festival après une carrière de journaliste, et grâce à son carnet d'adresses bien rempli, et bien chaque édition rencontrait un grand succès : "C'est vrai que je me suis beaucoup battu pour la liberté d'expression. Maintenant, il appartient à la Communauté de Communes de faire perdurer ou de cesser peut-être effectivement ce rendez vous. Je pense qu'en tout cas, nous sommes au bout d'un cycle et qu'il prendra sans doute une autre forme. Mais nous avons, je pense, réussi à être des lanceurs d'alerte, à être ce laboratoire de décryptage de l'info."

Une pause d'un an, mais après ?

Jean-Marie Mulon vient d'être nommé directeur du Refuge de l'Arche, le site le plus visité en Mayenne. Comme une évidence pour cet amoureux du site, qui en connait les moindres coins, il est très proche de la famille fondatrice, les Huchedé et il a d'ailleurs sorti un livre en 2013 pour les 40 ans du Refuge. Jean-Marie Mulon va donc se consacrer pleinement à ce nouveau rôle, sans avoir réussi à passer la main à quelqu'un au sein du Press'tiv@l. Alors l'avenir de son "bébé", il le sait, est en pointillé : "j'ai vu les propos de Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne__, qui souhaite mettre le festival en pause pendant un an. Je sais l'implication que représente cette organisation. Donc mon départ vers le milieu animal a sans doute engendré cette pose. Mais je fais aussi confiance à celles et ceux qui, derrière, pourraient avoir la même passion que la mienne. Mais vous savez, ils perdurent ce rendez vous puisqu'aujourd'hui beaucoup d'établissements scolaires ont participé au festival, ils sont autonomes et grâce aux contacts noués, font leur propre organisation. Donc, est ce que ce n'est pas là le plus important aujourd'hui?"