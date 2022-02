Fugue de patients : la fermeture de l’hôpital Marchant est "une violation de la loi" prévient un avocat

Manque de moyens, manque de places : Jean-Marc Panfili, ancien cadre de santé en psychiatrie et aujourd'hui avocat, revient sur les fugues qui ont eu lieu dans les établissements toulousains. Il pointe aussi le choix d’enfermer depuis les patients de Marchant. Une violation de la loi, dit-il.

Depuis ces événements, tous les patients sont enfermés à Marchant. Les sorties ne sont plus autorisées.

Jean-Marc Panfili, ancien cadre de santé en psychiatrie devenu avocat à Montauban est l’invité de France Bleu Occitanie pour comprendre comment quatre patients psychiatriques ont pris la fuite en seulement 10 jours à Toulouse.

Selon vous, est-ce assez habituel que des patients psys fuguent de leur unité alors habituelle ?

Je n'irai pas jusque là, mais ce sont effectivement des situations qui sont relativement fréquentes, quelques soient les établissements d'ailleurs, et quelque soit le type de patient. Il se trouve que la situation a été sous les projecteurs parce qu'il y a eu donc une attaque assez grave d'un patients à l'encontre d'une personne dans les rues.

Mais est ce qu'on peut imaginer que ces fugues ont pour une fois été transmises à La presse alors que, d'habitude, elles sont passées sous silence ?

Je pense effectivement que la presse n'est pas au courant de toutes les fugues de patients qui sont accueillies dans un établissement psychiatrique. C'est une évidence.

Est ce qu'on peut imaginer qu'il y a du mimétisme ? Un patient qui qui imite son voisin et qui fugue à son tour ?

C'est une hypothèse. On ne peut pas l'écarter non plus. Peut être que les psychiatres, en discutant avec ses patients à leur retour, ont éclairci ce point.

Le cannibale des Pyrénées qui a réussi à s'échapper et qui a agressé une femme à Toulouse. Cela pose la question de la dangerosité des des patients, jugé irresponsable, à qui on autorise des sorties ?

Bien entendu qu'il serait totalement irresponsable d'écarter d'un revers de main une telle situation. Pour autant, je crois qu'il faut lui conférer la place, juste qu'elle doit avoir et la considérer véritablement comme exceptionnelle. Il s'applique aux établissements psychiatriques, un régime de responsabilité sans faute pour un risque exceptionnel. La société admet que il y a un risque éventuel à l'accueil de certains types de patients dans un établissement psychiatrique. Indépendamment de l'aspect émotionnel de l'affaire, ce qu'il faut retenir, c'est que une situation comme celle là est liée à un statut juridique qui n'entraîne pas forcément un mécanisme de responsabilité.

S'il est vérifié par l'inspection qui a été diligentée par l'ARS, que ces patients ont bénéficié donc d'un suivi régulier, efficace et d'une surveillance adaptée, il n'y aura pas de faute retenues contre l'établissement malgré l'acte réalisé par ce patient. Tout simplement parce que c'est un risque accepté.

Des patients, des familles pourraient porter plainte

En plus de l'enquête que vous évoquez, menée par l'Agence régionale des centres de santé, on apprend que l'hôpital Marchand enferme désormais tous ses patients dont il n'a plus d'autorisation de sortie. Est ce que ça, c'est particulièrement préjudiciable pour le patient ?

C'est une violation de la loi qui, à mon avis, pourrait très facilement tomber si quelqu'un agissait par un référé administratif référé liberté. Tout simplement parce que la loi n'autorise pas à enfermer tous les patients, notamment ceux qui sont en soin libre. Ça, c'est très clair. Je pense d'ailleurs que le contrôleur général des lieux de privation de liberté va s'en saisir et remettre les choses à l'endroit. Parce que ce qui s'est passé là d'une fermeture totale de l'établissement avec une entrave à la liberté d'aller et venir de personnes en soin libre est tout à fait normal.

Donc, des patients, des familles de patients pourraient porter plainte ?

Absolument. Et les patients eux-mêmes.

Il y a quelques jours, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, s'est dit inquiet de cette situation et a parlé de défaillance du système. Est ce que vous voulez lui rappeler qu'il y a un manque, comme vous l'avez vécu, de personnel dans ces unités psychiatriques ?

Bien évidemment, je pense qu'il y a un problème de manque de personnel, un problème de manque de structures d'accueil. Il y a les deux qui sont corrélés. Normalement, l'accueil des patients psychiatriques doit se faire de manière graduée. Il y a la psychiatrie générale et l'hôpital Marchand. Il y a également des unités pour malades difficiles.

Par exemple, nous en avons une à Albi ici, et il y a des unités d'hospitalisation spécialement aménagées pour accueillir les détenus qui sont atteints de troubles mentaux. Donc, on a une graduation qui existe, si vous voulez. Le problème, c'est que les patients, compte tenu des difficultés de place et de moyens, ne sont pas forcément au bon endroit.

J'ai connu des situations où on attendait des places pour des patients qui étaient ingérables en psychiatrie générale. Et ce indépendamment d'ailleurs de leur statut juridique. Ils n'avaient pas forcément ce type de profil médico-légal avec des actes graves à la clé. Pas du tout.

C'est simplement, l'état pathologique du patient qui dictait, mais faute de place, on était obligé de l'assumer dans la psychiatrie générale, avec toutes les difficultés que ça pouvait poser.