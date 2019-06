Fuites, peintures abîmées, plafonds à rénover : 25 millions d'euros de travaux prévus à l'Assemblée nationale

D'importantes rénovations vont être réalisées l'an prochain à l'Assemblée nationale, dont les bâtiments se dégradent et on besoin d'être restaurés. Le budget de l'Assemblée, qui doit être voté ce mercredi, prévoit 25 millions d'euros de travaux pour 2020, révèle franceinfo ce mardi.

Les ors de la république ont un peu rouillé. La dernière rénovation de l'Assemblée nationale, où siègent les députés qui votent nos lois, date d'une trentaine d'années. Depuis, des fuites se sont produites, les plafonds se sont dégradés, les peintures se sont écaillées. Franceinfo révèle ce mardi que le budget de l'Assemblée nationale, qui doit être voté ce mardi, prévoit 25 millions d'euros de travaux au palais Bourbon, contre 16 millions d'euros en moyenne les autres années.

"Il pleut parfois sur les députés"

Les travaux les plus emblématiques vont être effectués sur la verrière et la toiture de l'hémicycle, là ou les députés siègent en Assemblée, qui présentent des fuites. "Il pleut parfois sur les députés", a confié une source parlementaire à franceinfo. Ces travaux s'élèvent à trois millions d'euros et nécessiteront trois semaines de fermeture en juillet 2020.

C'est aussi l'an prochain que la tapisserie des Gobelins reviendra au-dessus du perchoir de l'Assemblée. D'autres restaurations suivront, notamment les plafonds Horace Vernet de la salle des Pas Perdus, et les plafonds Delacroix de la Bibliothèque.

De gros dégâts après une fuite de canalisation dans la résidence du président de l'Assemblée

Mais l'enveloppe la plus importante, de dix millions d'euros, concerne l'hôtel de Broglie, récemment acquis par l'Assemblée pour y transférer des bureaux de députés.

L'hôtel de Lassay, la prestigieuse résidence du président de l'Assemblée, nécessite également un investissement de six millions d'euros. Elle accueille les visiteurs et de nombreux événements chaque année. Mais une fuite sur des canalisations en décembre a causé d'importants dégâts dans un salon, notamment sur des peintures historiques. Les tuyauteries et des câblages doivent également y être changés.