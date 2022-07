Fumées en Dordogne : "C'est impressionnant on est quand même à 100 kilomètres des incendies en Gironde"

Comme une grande partie de la Dordogne, le camping de Montpon-Ménestérol s'est réveillé sous une nappe grisâtre. A cause du vent, les fumées des incendies en Gironde sont arrivées jusqu'en Périgord ce mardi 19 juillet. La vallée de l'Isle a été la première touchée. Devant leur camping car, trois vacanciers venus d'Alsace prennent le petit-déjeuner sous ce ciel gris et dans l'odeur de brûlé. "Ah ce matin à 5h30 ça attaquait tout de suite la gorge" raconte Stéphane. "On se lève, ça sent tout de suite", poursuit Guy en mimant la scène.

Il fait plus de 30 degrés dans les camping car, les fenêtres restent donc toutes grandes ouvertes, malgré la fumée. Devant la table de camping, tout le linge sèche dehors. "Ca va sentir la fumée c'est sûr ! Je vais devoir tout relaver", s'amuse Germaine. Les trois Alsaciens n'avaient jamais vu ça. Comme eux, Christophe n'en croit pas ses yeux quand il apprend que les fumées viennent de Gironde : "je pensais que ça venait de feux près d'ici, c'est impressionnant, on est quand même à 100 kilomètres !"

Dans les allées, tout le monde continue sa vie. On fait sa vaisselle, ses courses. Certains prévoient d'aller à la pétanque mais il n'y aura pas d'activité physique intense au programme. "Avec les fumées, la chaleur, je vais dire à mes deux petites filles de ralentir dans la piscine, explique Alain, qui vient de Nantes. Les fumées dégagent quand même des particules fines, moi je suis diabétique, je dois faire attention."

Les touristes se demandent si le phénomène peut se reproduire dans les prochains jours. "Si ça revient, on sera obligés de partir, pour les enfants et pour nous", tranche Alain. "Ce sera comme ça tout l'été, prédit de son côté Christophe. Il va falloir tout plier et rentrer à la maison."