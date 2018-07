Supporters belges et français place Pie à Avignon

Avignon, France

Des fumigènes ont embrasé la place Pie au coup de sifflet final aprés la victoire 1 - 0 de la France en demie finale de la coupe du monde de football contre la Belgique. But de Samuel Umtiti à la 51° minute.

J'avais pronostiqué 8-0 pour la Belgique mais vive la France. Faites-le en finale!" Eliott, supporter de Liège

La poignée de supporters belges place pie à Avignon était "déçus et tristes" à la fin du match. Céline voulait rentrer sans faire la fête car "elle n'avait pas le coeur à entendre" les chants et cris de joie. Des supporters français ont promis de venir "encourager la Belgique pour la petite finale samedi pour la 3° place". Les belges s'engagent aussi à encourager la France désormais en finale. Eliott, supporter de Liège, avait pronostiqué "un but à la 17° seconde pour une victoire belge 8-0"... Il explique que c'est de l'humour belge mais souligne que "il vaut mieux que ce soit la France qui gagne plutôt qu'un autre pays qu'on connait pas. Vive la France: faites-le".

Fumigènes place Pie pour la qualification en finale.#FRABELpic.twitter.com/irmet1soJd — Philippe Paupert (@Popr84) July 10, 2018

Concert de klaxons autour fes remparts d'Avignon #FRABELpic.twitter.com/LlJGXmzUGY — Philippe Paupert (@Popr84) July 10, 2018

Supporters belges place Pie à Avignon © Radio France - Philippe Paupert