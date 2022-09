Funérailles de la reine Elizabeth II : une journée particulière pour les Anglais de la Creuse

Eux aussi souhaitent dire adieu à leur souveraine : pour les Britanniques qui vivent en Creuse, ce lundi 19 septembre est particulier. La plupart d'entre eux ne peuvent pas faire le voyage jusqu'à Londres, où des millions de personnes sont attendues, alors ils suivront la cérémonie sur leur écran de télévision.

La cérémonie sur une petite TV portative dans le camping-car

C'est le cas de Sarah, 60 ans, qui vit à Parsac. Elle avait prévu de passer quelques jours dans un camping près d'Angoulême, avec une amie : "nous maintenons nos plans et nous partons en camping, mais mon amie a une petite télévision portative, ça nous permettra de suivre la cérémonie". Cette journée de lundi sera donc passée principalement dans le camping-car, pour regarder la cérémonie religieuse qui débute à midi en l'Abbaye de Westminster.

Ensuite, le cercueil de la défunte monarque sera transporté au château de Windsor. Le cortège se déplacera au pas, suivi par la famille royale à pied, dont le nouveau roi Charles III. Des millions d'Anglais et d'étrangers sont attendus, certains campent depuis dimanche le long du parcours, pour être sûr d'apercevoir la procession.

"Ça fait partie de notre histoire, explique Jemma, installée depuis deux ans à Lafat. Et c'est un moment historique, je ne pense pas que je vivrai quelque chose de comparable encore une fois dans ma vie. Même si le règne de Charles III devait durer vingt ans, ça n'aura pas le même impact que pour la reine."

Sentiment partagé par Debbie, qui apprécie également l'intérêt que le monde entier porte à l'évènement : "Nous avons l'habitude, les mariages royaux ont toujours été très suivis. Je pense que c'est une marque de respect. Je trouve ça incroyable que des gens soient venus du monde entier pour passer devant le cercueil de la reine et pour assister à ses funérailles."

Une rencontre avec la reine

À Bosmoreau-les-Mines, la cérémonie aura un goût particulier pour Bryan. Pendant deux ans, il a joué comme musicien au sein de l'orchestre de l'armée, accompagnant par exemple la relève de la garde à Buckingham Palace. A l'occasion, il a croisé Elizabeth II, il y a trente ans. "J'étais au premier rang de l'orchestre militaire, elle est venue et m'a saluée. Elle a demandé comment se passait ma carrière et elle m'a demandé aussi ce que je pensais du temps, car il pleuvait beaucoup et on était trempés !"

Bryan loue la gentillesse et la proximité de sa monarque, un sentiment partagé par de nombreux Britanniques et qui explique, entre autre, l'attachement des Anglais à celle qui les a dirigé pendant 70 ans. Il devra s'habituer, comme tous les Sujets de Sa Majesté, à parler maintenant du roi Charles III. "Mais je suis sûr que, comme sa mère, il sera un bon monarque", assure Bryan.