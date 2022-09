Funérailles d'Élizabeth II : "J'aurais été déçu de rater ce jour"

Ce dimanche 18 septembre 2022, des dizaines de familles anglaises ont pris le ferry qui relie Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, à Portsmouth, en Angleterre. Tous les passagers avaient pris leur billet bien en avance, pour rentrer après leurs vacances. Mais les funérailles de la reine, demain, étaient dans toutes les têtes.

Prendre part à l'événement

Nicholas avait appris la mort d'Elizabeth II au large de Douarnenez (Finistère), sur son bateau. Il avait mis son drapeau de la Grande-Bretagne en berne, pour lui rendre hommage. Et il ne s'était pas senti seul, comme il était en famille. Mais aujourd'hui, il est heureux de pouvoir rentrer pour les funérailles.

"J'aurais été déçu de rater ce jour, avoue le retraité. Le fait d'être dans son propre pays pour quelque chose qui est important pour sa nation, ça me tient à cœur. Ca sera très émouvant... Tout le monde semble très touché mais on n'a vu ça qu'a distance." Il compte passer sa journée devant sa télévision. "Je rentre tout juste de chez moi donc je ne suis pas sûr que je pourrai organiser quelque chose de spécial, poursuit-il. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire. C'est difficile d'anticiper comment on va réagir..."

Les mêmes images seront sans doute diffusées en France. Mais être en Angleterre, ça fait toute la différence pour Linda. "C'est juste le fait d'être là-bas, dans mon pays, avec tous les autres, pour soutenir la famille royale."

Pam et sa sœur n'auront pas le temps de rentrer à la maison. Elles seront à Winchester, pas très loin de là où le ferry les déposera. Mais toutes les deux comptent aussi tout suivre à la télévision installée dans l'église de la commune. "C'est mieux que de regarder depuis la chambre d'hôtel..."

Simon, lui, sera à Londres mais il espère éviter la foule et tout ce qui se rapproche, de près ou de loin, de la reine. "Je ne regarderai pas la télévision, je ne vais pas aller faire la queue, j'aurais aimé rester deux jours de plus en France et écouter France Bleu plutôt que la BBC", finit-il en riant.

La queue pour prendre le ferry © Radio France - Clara GUICHON

Le reportage de France Bleu Armorique Copier

Son retour était planifié depuis longtemps mais Nicholas est heureux que ça tombe pile poil pour les funérailles de la reine. Copier