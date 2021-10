Furiani : un projet de salle de prière musulmane.

Un projet de création d’une salle de prière musulmane a été déposé à la mairie de Furiani, en Haute-Corse, au début du mois d’octobre par une association. Le projet, situé dans une zone commerciale en bordure de la RT 10, vise à réhabiliter un ancien entrepôt d’environs 200m2. « Il s’agit d’une demande d’autorisation de travaux pour une salle de prière qui pourrait accueillir environ de 250 personnes » indique Louis Pozzo di Borgo le premier adjoint à la mairie de Furiani.

Des problèmes de sécurité liés à la circulation des voitures

Une demande de travaux et un dossier qui n’en est qu’à la phase d’instruction mais son emplacement pose des problèmes de sécurité indique le premier adjoint : « Une salle de prière de 250 personnes avec seulement un parking de 30 places et surtout une sortie directement sur la voie rapide de la RT 10 posent des problèmes de sécurité. Aujourd’hui, nous sommes en train d’instruire avec les services de la collectivité de Corse et de l’Etat mais cette demande de travaux nous parait peu appropriée au site ».

Si la commune de Furiani se montre réservée sur le projet en raison des problèmes de circulation que l’installation d’une salle de prière peut engendrer à cet endroit, c’est également le cas de certains habitants. Une pétition a été lancée pour s’opposer à ce projet en raison des accidents de la route que la fréquentation du site pourrait provoquer.

La commune de Furiani dispose déjà d’une salle de prière

Une salle de prière est déjà présente sur la commune de Furiani : « elle est située au lieu-dit Monte-Carlo avec l’association des marocains de Furiani et de Bastia et elle fonctionne très bien. Cette seconde demande nous pose un vrai problème de sécurité donc il faut trouver un terrain qui permette l’installation d’un établissement à but cultuel avec du parking et une sortie sécurisée. Aujourd’hui le long de la RT 10 ce n’est pas l’endroit » précise Louis Pozzo di Borgo.