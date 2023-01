Fusillade au Clos d’Orville : « Ma mère aurait pu être victime ! »

Lorsque Naïma pousse la porte de France Bleu Gard Lozère, ce lundi, c’est pour une raison bien précise : demander une rectification d’un article consacré aux détonations qui ont fait chauffer le standard des policiers, la veille, dimanche donc, dans le quartier du Clos d’Orville. Contactés ce jour-là par la rédaction, les forces de l’ordre évoquent de probables coups de feu, mais ne déplorent aucune victime. Une information qui a fait bondir Naïma. « Vous savez où des balles sont venues se loger ? Sur un mur du domicile de ma mère ! », Lance-t-elle.

Si ces impacts n’ont pas encore été localisés par la police, cette dernière confirme qu’il en existe de plus anciens. « À cause de la drogue, notamment, la qualité de vie se détériore depuis plusieurs années, déplore Naïma. Le problème, enchaîne-t-elle, c’est que lorsqu’on y vit, on ne le voit plus particulièrement. » Ce qui inquiète cette éducatrice spécialisée, c’est qu’une balle perdue puisse un jour faucher une vie. « Demain, ça peut être moi, ça peut-être vous ou un enfant. On a l’impression qu’il existe deux catégories de personnes. On attend quoi ? Que les fusillades du Clos d’Orville arrivent dans le centre de Nîmes ? »

Pour enrayer cette spirale de délinquance, la jeune femme lance un appel aux autorités, à la préfecture et à la Ville, pour se mettre autour d'une table et décider de mesures concrètes.

