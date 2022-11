Fusils de chasse, armes héritées : plusieurs sites de collecte de la gendarmerie dans le Poitou

Au moins deux millions de Français détiendraient des armes illégalement, principalement de chasse ou issues des Première et Seconde guerres mondiales... La plupart, sans savoir même que cette possession est illégale sans permis. L'Etat organise donc une opération nationale d'abandon simplifié d'armes, pilotée par le Service central des armes et explosifs (SCAE). Dans la Vienne et les Deux Sèvres, vous pouvez déposer ces objets en gendarmerie, sans formalités administratives, du vendredi 25 novembre au vendredi 2 décembre.

ⓘ Publicité

Les sites de collecte dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Dans le département de la Vienne, trois sites de collecte sont mis en place :

Compagnie de gendarmerie de Châtellerault (9h-12h / 13h-17h)

Brigade de gendarmerie de Montmorillon (9h-12h / 13h-17h)

Brigade de gendarmerie de Jaunay-Marigny. (9h-17h, en continu)

Ces restitutions d’armes et de munitions se font sans formalités administratives auprès des gendarmes présents sur les sites dédiés. Si vous souhaitez les conserver, des agents de la préfecture seront également présents pour vous aider à enregistrer vos armes dans le système d’information sur les armes (SIA). Un module de prise de rendez-vous est mis en place pour cet enregistrement, vous permettant un accès prioritaire à l’armodrome, via le 05.49.55.70.49. Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, vous pouvez également prendre rendez-vous via le 05.49.55.70.49 pour une collecte à votre domicile. Si vous disposez d’objets dangereux (munitions de guerre (obus, grenades), explosifs, munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm), vous êtes invités à contacter la préfecture au 05.49.55.69.70 pour organiser un enlèvement sécurisé, à partir du 25 novembre.

Dans les Deux Sèvres, trois sites également :

Commissariat de Niort

Compagnie de gendarmerie de Parthenay

Compagnie de gendarmerie de Bressuire

Les abandons d'armes simples se font sans rendez-vous, de 9h à 13h et l'enregistrement des armes et la création de compte pour leur conservation, également sans rendez-vous de 13h à 17h.