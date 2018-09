Les deux collectivités, Château-Gontier et Azé, fusionneront au 1er janvier 2019. Les habitants sont invités à choisir le nom de leur nouvelle commune.

Château-Gontier, France

Les habitants de Château-Gontier et d'Azé ont jusqu'au 13 octobre à midi pour choisir le nom de la nouvelle commune qui deviendra, en début d'année prochaine, la deuxième la plus peuplée du département devant Mayenne. Ils ont reçu une documentation chez eux et doivent la remplir avant de la déposer en mairie.

Deux propositions leur sont proposées : Château-Gontier en Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le dépouillement sera effectué le 13 octobre dans l'après-midi.