Fusion des bailleurs sociaux en Vaucluse : "C'est indéniable, il y aura des hausses de loyer"

Les opposants au projet de fusion entre les deux principaux bailleurs sociaux du Vaucluse, le public Vallis Habitat et le privé Grand Delta Habitat, se réunissent ce vendredi matin devant le siège du conseil départemental à Avignon, alors que se tient une assemblée générale. Les élus doivent débattre puis se prononcer sur ce projet de fusion qui ferait de Grand Delta Habitat le gestionnaire de 38.000 logements dans le département.

Le projet est porté par la présidente Les Républicains du département, Dominique Santoni, qui assure que les loyers n'augmenteront pas et qu'aucun salarié ne sera licencié. Mais Fabienne Véra, locataire d'un appartement Vallis et membre de la Confédération nationale du logement, invitée de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin, "implore les élus de voter contre". Elle dénonce un recul du service public du logement et craint des hausses de loyer.

"On est un département pauvre (...) et on va laisser des gens à la rue"

- Fabienne Véra

"C'est indéniable, il y aura des hausses des loyers, affirme-t-elle. Déjà, Grand Delta Habitat vient d'augmenter ses loyers de 3,5 %. Et ça ne semble pas grand chose mais moi je n'avais jamais vu une aussi grosse hausse. Sur un loyer de 400 euros, ça peut représenter 14 euros supplémentaires par mois. Et au bout de l'année, ça fait une grosse somme. Sans compter le reste sur les charges locatives qui vont forcément augmenter puisque tout augmente."

Par ailleurs, Fabienne Vera rappelle que "70 % des Vauclusiens sont éligibles au logement social". "On est un département pauvre, avance-t-elle. Et ça va poser problèmes avec les commissions d'attribution, on va prendre des gens qui pourront payer en premier. Pour le moment, Grand Delta Habitat répercute les gens qui ont des problèmes financiers chez Vallis Habitat, mais quand tout sera chez eux, on va laisser gens à la rue", s'inquiète-t-elle.