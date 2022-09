Future autoroute Castres - Toulouse : début des fouilles alors que la contestation se durcit

Le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse passe à la vitesse supérieure. Les diagnostiques archéologiques ont été lancés il y a quelques jours ( au début de la semaine dernière ) sur le tracé. Les travaux de fouilles menées par l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) ont débuté à Castres et vont se poursuivre d'est en ouest.

On attend ensuite pour le début novembre l'enquête publique au titre des autorisations environnementales. Et si le calendrier est respecté, les travaux en tant que tel débuteront au tout début de 2023. Même l’avis défavorable émis par le conseil national de protection de la nature vendredi 23 septembre va évidemment modifier en partie la copie au concessionnaire. Toutefois NGE devraient embaucher ces premiers salariés pour le projet dans les semaines à venir.

Des questions à Soual et Puylaurens

Un concessionnaire ( Atosca / NGE choisi il y a un an tout juste par le gouvernement ) estime que cet axe sera utilisé par 8.400 voitures et 800 poids lourds quotidiennement. Cette autoroute longue de 54 km, devrait être mise en service à l'horizon 2025. Une autoroute qui a une spécificité. Elle va passer par deux tronçons 2x2 voies déjà construits. La déviation de Soual de 3,4 km inaugurée en 2000. Et la déviation de Puylaurens de 7km construite en 2008. Résultat, le trafic local devra repasser par des centres bourgs ou payer l'autoroute et ça désarçonne les usagers.

Courrier à Pierre Fabre

Les opposants à cette future autoroute ont écrit au groupe Pierre Fabre. C'est LE défenseur N°1 depuis trente ans de ce projet d’autoroute. Mais pour Aline, membre du collectif d'opposant la Voie est libre, le groupe pharmaceutique se trompe. D'autant qu'il affiche une volonté environnementale forte sur plein d'autres domaines.

Les opposants ont interpellé le groupe Pierre Fabre Copier

Dans sa réponse le groupe Pierre Fabre parle d'un soutien résolu au projet qui va permettre de désenclavement du bassin de Castres Mazamet.

Le coût du trajet a été fixé à 6,77 euros pour la totalité entre Castres et Verfeuil. Coût auquel il faudra ajouter les 1,60 euros de la portion de l'A68 pour rejoindre Toulouse. Un prix dégressif pour les voitures électriques et pour les grands usagers de l'autoroute.

Les opposants organise une " marche contre l’autoroute" qui aura lieu du 21 au 24 octobre sur le tracé envisagé entre Castres et Toulouse. L’objectif étant "d’alerter sur les multiples impacts du projet à l’échelle" du territoire.