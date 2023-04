Future prison d'Entraigues : des collectifs veulent cultiver les terres en friche

A Entraigues sur la Sorgue, une cinquantaine de personnes se sont installées depuis samedi pour s'opposer à la construction d'une prison et d'une zone d'activité sur prés de 27 hectares.

Le collectif Ni Béton Ni Maton estime qu'une prison ne règle pas les problèmes de délinquance : il faudrait privilégier les politiques de prévention expliquent les militants. Le collectif défend aussi les terres agricoles et les friches au nom de la biodiversité et de la défense du vivant.

Des militants de la Zone A Patates de Pertuis les ont rejoint.

Lundi des débats sur le système carcéral sont organisés. Il sera aussi question de l'avenir des terres en friches.

Nourrir ou enfermer ?

Olive s'interroge sur l'avenir de cette friche cultivée jusqu'à l'an dernier. Il veut aussi questionner le modèle de production agricole : " l'enjeu est surtout agricole pour l'alimentation de demain. On doit se demander pourquoi l'agriculture se délite et pourquoi il n'y a pas de reprise de ces terrains pour produire de la nourriture".

Olive montre une canalisation au ras du sol dans les hautes herbes : "c'est un ancien forage d'eau à 4 m de profondeur, une ressource qui peut être utilisée pour du maraichage. Est-ce qu'il faut construire des prisons ou des écoles*, nourrir ou enfermer ? "* Il ajoute que l'irrigation qui fonctionnerait sur ce terrain, ce serait "à l'ancienne avec des paysans plutôt que des agro-industriels"

Continuer de cultiver plutôt que de construire une prison

A quelques mètres, ce militant anonyme souhaite que les différentes luttes contre la future prison rejoignent la défense de l'agriculture. Ce militant a monté une serre sur les terres en friches : "on peut continuer de cultiver ici. Il faut réfléchir à de nouvelles formes de culture car l'histoire de ces terres est celle d'une agriculture intensive. La serre est symbolique pour imaginer une autre forme d'agriculture. Nous cherchons à réunir les actions écologistes, citoyennistes, féministes car nous luttons dans le même sens contre les phénomènes de domination."

Une yourte a aussi été dépliée parmi les tentes sur les terres de la future prison. Lundi il sera question d'enfermement mais aussi de bétonisation des friches. Ce militant ni béton Ni maton veut rester anonyme : "ces terrains ont tendance à devenir des zones sauvages et donc nos élus pensent que s'il n'y a pas d'exploitation agricole, ce sont des friches où on peut installer des grandes surfaces ou des prisons".

Libérer le vivant dans les friches

Le collectif Crève La Taule lutte contre l'enfermement. Emile veut aussi libérer le vivant car "c'est un peu une même logique. La prison, c'est inhumain mais dans notre société la place de l'humain et de l'être vivant est de plus en plus difficile*, de plus en plus normée, de plus en plus contrôlée et soumise à une logique de rentabilité. Ca fait du bien aussi des friches, des espaces où la faune et la flore se développent naturellement"*.

Soutien de la zone à patates de Pertuis

A Pertuis une Zone A Patates lutte contre une autre zone d'activité. Cath est venue en soutien : "j'avais aucune réflexion sur la prison, je ne m'étais jamais posée la question. C'est intéressant de comprendre que c'est pas juste bêtement anti-prison ; c'est une autre façon de vivre ensemble, de respecter de le vivant de se poser la question de quel monde on veut".

Le chantier d'une prison de 400 places pourrait débuter dans 6 mois à Entraigues.

Point d'irrigation des friches destinées au futur bâtiment de la prison à Entraigues © Radio France - Philippe Paupert