Guerre en Ukraine : cinq étudiants en architecture trouvent refuge à Grenoble

Nataliia, Alexandr, Valeriia, Elina et Anastasiia, Ukrainiens et étudiants en architecture, ont été accueillis à la mi-mars à Grenoble

Ils font partie des trois millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui l'invasion russe sur leur sol. Eux, ce sont Nataliia, Valeriia, Elina, Anastasiia et Alexandr. Âgés de 17 à 19 ans, ils sont cinq étudiants en architecture, originaires de la ville de Dniepro, l'une des dernières grandes villes d'Ukraine à résister aux offensives de l'envahisseur russe.

Ils ont été accueillis à la mi-mars dans le cadre de l'association humanitaire Fédération Echanges France Ukraine et leur venue a été coordonnée par le professeur d'architecture à la retraite Hervé Fradet. "Ayant effectué des séminaires dans l'école d'architecture de Dniepro, j'ai été contacté par les responsables afin d'organiser leur accueil. J'ai été impressionné par l'efficacité de l'ENSAG (Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble) à assurer leur intégration aussi rapidement."

Un emploi du temps adapté

L'ENSAG a également fait en sorte d'aménager leur emploi du temps pour qu'ils puissent continuer à suivre certains cours dans leur établissement d'origine. "Nous avons l'habitude d'accueillir des étudiants étrangers ici, confie Philippe Grandvoinnet, directeur des études à l'ENSAG, nous avons fait en sorte qu'ils partagent déjà des projets avec les étudiants de l'école pour faciliter leur intégration et cela se passe bien." La semaine dernière, ils ont eu leur premier cours de français. Car pour eux, cet exil signifie aussi l'apprentissage d'une nouvelle langue. "Les profs sont super gentils avec nous. On se sent presque comme en Ukraine", reconnaît Elina, 19 ans, le sourire aux lèvres malgré la tristesse des événements qui l'ont menée ici.

Un très long voyage jusqu'en Isère

Les jeunes Ukrainiens parviennent peu à peu à trouver leurs marques malgré un voyage long et difficile. "Nous avons passé cinq jours dans le train, c'était très compliqué mais nous avons essayé de garder le moral en se racontant des blagues", raconte Alexandr, 17 ans, seul homme parmi les cinq réfugiés. Son jeune âge lui a permis d'échapper à la conscription obligatoire qui s'impose à tous les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans.

Trois autres étudiants ukrainiens arriveront prochainement à Grenoble afin de poursuivre, eux aussi, leurs études en architecture.