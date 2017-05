L'accès des personnes handicapées dans l'espace public reste difficile

Le Préfet des Ardennes rappelle aux patrons d'établissements qui accueillent du public qu'ils doivent réaliser des travaux de mises aux normes pour les rendre accessibles. Le point avec Gaël Houée, directeur de l'Association des Paralysés de France dans la Marne et les Ardennes.

La loi sur l’accessibilité date de 2005 et depuis seuls 5% des lieux qui reçoivent du public ne sont pas engagés dans la mise aux normes des établissements et ça, "c'est plutôt un bon bilan mais on part de très loin et il y a encore beaucoup de choses à faire", affirme Gaël Houée, le directeur de l'APF dans la Marne et les Ardennes.

Les volontés ne sont pas toujours là de la part des différents acteurs mais dans l'ensemble, les centres commerciaux par exemple ont vite réaliser des travaux de mise aux normes et d'accessibilité. "Ils ont vite compris qu'il y avait un pouvoir économique derrière", préciseGaël Houée.

Gaël Houée, directeur de l'Association des Paralysés de France dans la Marne et les Ardennes Copier

La marche devant l'entrée de la boulangerie, un calvaire

Se déplacer en fauteuil roulant nécessite une organisation qui peut parfois tourner au parcours du combattant. A Reims par exemple, les personnes à mobilité réduite qui souhaitent prendre le bus ne peuvent le faire que sur 2 lignes uniquement (la ligne 1 et la ligne 4).

Les bus disposent de rampes d'accès et les trottoirs devant les arrêts sont adaptés et à la bonne hauteur, mais " deux lignes de bus, c'est très peu " d'après Gaël Houée qui explique aussi qu'à Charleville Mézières dans les Ardennes, la moitié des bus de la ville sont accessibles aux personnes handicapées, mais il n'y a pas de lignes dédiées aux personnes en situation de handicap.

Refuser la mise aux normes peut coûter cher

Aujourd'hui, tout particulier peut saisir la justice si un commerce n'est pas accessible par exemple. Dans ce cas l'amende est de 45.000 euros. Et si c'est une personne morale comme l'APF qui décide de poursuivre en justice, dans ce cas l'amende peut être de plus de 200.000 euros.