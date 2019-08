G7 à Biarritz : les Landes sont aussi impactées

Les sept chefs d'Etat des plus grandes puissances mondiales se retrouvent du 24 au 26 août à Biarritz. Quelques perturbations sont à prévoir dans les Landes, et des dispositifs militaire et médical ont été mis en place.

A Tarnos, les militaires se sont installés sur le champ de tir, entre la plage de la Digue et celle du Métro.

Landes, France

Le sommet du G7 à Biarritz approche. Les sept chefs d'Etats des plus grandes puissances mondiales se retrouvent au Pays basque du samedi 24 au lundi 26 août. Il y aura donc sur place Emmanuel Macron, le président américain, Donald Trump, la chancelière allemande, Angela Merkel, mais aussi les premiers ministres du Canada, Justin Trudeau, du Royaume-Uni, Boris Johnson, du Japon, Shinzo Abé, et le président du conseil italien, Giuseppe Conté.

Mais ils ne viendront pas seuls. Avec eux, leurs délégations, des centaines de journalistes du monde entier et évidemment, un énorme dispositif de sécurité. Cela aura donc aussi des conséquences pour les Landes.

Des perturbations dans les transports

Dans les Landes, ce sont surtout les transports qui seront perturbés. Les bus d'abord : la ligne 26 du réseau landais XL'R, qui relie Biarrotte et Bayonne est complètement suspendue de vendredi et à lundi inclus. La ligne 7, qui relie Dax à Bayonne, est modifiée. Le terminus ne sera plus à la gare de Bayonne, mais à celle de Capbreton. Il n'y aura donc pas d'arrêt ni à Labenne, ni à Ondres, ni à Tarnos.

Deux lignes de bus du réseau XL'R ne circuleront pas normalement pendant le G7. © Radio France - Paul Ferrier

Du côté des trains, cela va aussi être compliqué d'aller vers le Pays basque. En effet, aucun TER ne s'arrêtera entre Bayonne et Hendaye de vendredi à lundi. Les TGV, en revanche, circuleront normalement, mais les arrêts de Bayonne et Biarritz sont supprimés.

Par ailleurs, l'aéroport de Biarritz va être entièrement réservé aux arrivées et départs des chefs d'Etat. Il sera donc fermé après le décollage des deux premiers vols de vendredi matin, et ce jusqu'à lundi soir.

Reste donc la voiture, mais cela ne sera pas forcément beaucoup mieux.Aucun détail n'a été communiqué par les autorités, maisil y aura forcément des barrages filtrants entre les Landes et le Pays basque. L'endroit idéal reste bien sûr le péage de Bénesse-Maremne, sur l'A63. La circulation des poids lourds sera aussi plus encadrée et limitée sur l'autoroute.

Côté mer, il y a aussi des restrictions pour les bateaux, sur une zone qui va de Tarnos à Guéthary, avec des contrôles, des vitesses réduites ou même des interdictions de naviguer. Plus on se rapproche de Biarritz, plus ce sera encadré.

Une présence militaire importante

D'importants moyens de sécurité seront par ailleurs déployés pendant toute la durée du sommet du G7, mettant le département des Landes à contribution. Les autorités restent extrêmement discrètes, mais des gendarmes et 16 policiers landais seront sur place. La plupart va s'occuper des barrages à l'entrée de Biarritz, puisque le centre-ville de la cité balnéaire sera transformé en bunker à ciel ouvert : aucune voiture ne pourra y circuler, et il faudra être muni d'un badge pour pouvoir y accéder.

Les deux procureurs des Landes, celui de Mont-de-Marsan et celui de Dax, iront aussi sur place, pour faire face aux arrestations, s'il y a des manifestations et des débordements, comme le craignent les autorités.

De gros moyens militaires sont aussi mis en place. Une batterie de défense anti-missile est installée par exemple à Tarnos, sur le champ de tir entre les plages de la Digue et celle du Métro. Des dizaines de véhicules militaires et de gendarmerie sont aussi garés sur le parking de l'usine Safran, toujours à Tarnos. Cette entreprise est spécialiste en aéronautique et travaille de manière étroite avec l'Etat. Difficile de savoir exactement pourquoi ces véhicules stationnent là, mais une source en interne nous a assuré que ce que l'on voyait sur le parking n'était que la partie émergée de l'iceberg, et qu'à l'intérieur, le dispositif était impressionnant.

Par ailleurs, la préfecture des Landes a pris plusieurs arrêtés. Le port, le transport et la vente d'armes, de munitions, de produits inflammables ou la vente au détail d'essence sont interdits jusqu'à lundi 26 août inclus.

Les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan se tiennent prêts

En parallèle, les hôpitaux landais ont été sollicités afin de pouvoir faire face à une affluence importante de blessés. S'il y a des débordements, des affrontements entre black blocs et autorités, comme le redoutent certains, et que l'hôpital de Bayonne est débordé, il faut pouvoir prendre en charge les victimes. Le plan blanc a ainsi été activé, pour faire face à une arrivée massive de blessés.

Les directeurs, en cas de besoin, savent tout ce qu'il faut faire, tous les moyens qu'il faut déployer, tous les membres du personnel qui sont joignables et à qui il faut demander un coup de main. Il s'agit du même plan en cas d'attentat. Deux fois par jour, chaque hôpital fera le point avec l'agence régional de santé à Bordeaux, où sera notamment transmis le nombre de lits disponibles. Ainsi, l'ARS pourra, en cas de besoin, répartir les blessés sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Par ailleurs une équipe du SMUR de Dax et deux de Mont-de-Marsan sont sur place en renfort pour le contre-sommet, puis pour le sommet du G7.