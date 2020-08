G7 à Biarritz : un an après, que reste-t-il des promesses ?

Du 24 au 26 août 2019, Biarritz recevait les chefs d'Etat des sept plus grandes puissances mondiales. Pour l'occasion, de nombreux commerces étaient fermés. On leur a promis des indemnisations et une hausse de fréquentation. Un an après, qu'en est-il ?