Après le G7 Environnement à Metz, 51 policiers et 23 gendarmes mosellans sont mobilisés à Biarritz

Le sommet du G7 va démarrer à Biarritz, sous haute surveillance. Parmi les forces de l'ordre venues de toute la France, 51 policiers et 23 gendarmes mosellans sont déployés. Ils vont pouvoir apporter leur expérience, quatre mois après l'organisation du G7 Environnement à Metz.

Biarritz, France

13.200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour quadriller la ville de Biarritz et de ses alentours, à l'occasion du sommet du G7, organisé du samedi 24 au lundi 26 août. Ils arrivent de toute la France pour surveiller le G7 et le contre-sommet des altermondialistes à Hendaye. Parmi les forces de sécurité, une cinquantaine de policiers mosellans, ainsi que 23 gendarmes du département, ont fait le déplacement. Ils vont pouvoir apporter leur expérience, près de quatre mois après l'organisation du G7 Environnement à Metz.

Les policiers "ont quitté la Lorraine par vagues depuis la semaine dernière, et sont déjà en poste", explique Philippe Tireloque, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de Moselle. "Plus précisément, il y a un commissaire, quatre officiers, 46 gradés et gardiens de la paix, ainsi que deux chiens de patrouille. Chacun part avec sa spécialité. Lorsqu’un fonctionnaire est spécialisé dans l’ordre public, il ira renforcer ses collègues de Biarritz pour des missions d’ordre public, idem pour ceux qui sont affectés naturellement dans un service de renseignement".

Au total, en comptant la Moselle et les départements limitrophes, ce sont 358 policiers lorrains qui sont déployés à Biarritz. Uns soixantaine de gendarmes lorrains font également le déplacement, dont 23 venus de Moselle.

Philippe Tireloque ajoute que ses effectifs sont très fiers de participer à un tel événement. "Pour tout policier qui est amené à un service d’ordre d’envergure internationale, c’est une expérience assez inouïe. Ils vont être au contact de chefs d’État, de personnalités, dans un environnement qui ne leur est pas familier, donc c’est aussi une manière pour eux, professionnellement, de se perfectionner et de montrer leurs capacités à pouvoir travailler dans des circonstances qui sont très différentes de celles qu’ils connaissent au quotidien", précise-t-il.

L'expérience du G7 Environnement à Metz début mai

Les policiers mosellans vont pouvoir aider leurs collègues basques pour des missions d'ordre public ou de renseignement. Ils vont aussi apporter leur expérience de l'organisation du G7 Environnement, qui a eu lieu à Metz début mai.

Photo officielle du G7 environnement au centre des congrès de Metz. © Radio France - François Pelleray

"Ce qui est attendu des policiers de la Moselle, c’est leur expérience liée à la gestion du G7 Environnement à Metz, qui s’est déroulé au début du mois de mai. Ils ont préparé ce dispositif, ils l’ont exécuté, et le retour d’expérience de ce qu’il s’est passé à Metz va beaucoup servir à nos collègues de Biarritz pour gérer au mieux leur propre dispositif sur la Côte basque", explique le directeur départemental de la sécurité publique de la Moselle.

"Ce qui va beaucoup aider, et ce qui a fait la grande réussite du dispositif du G7 à Metz, c’est la logistique, c’est-à-dire la capacité qu’on a eu à accueillir dans de bonnes conditions tous les renforts qui sont venus de la France entière, en termes d’hébergement, de nourriture. Et le deuxième point, c’est l’intérêt des missions, c’est-à-dire utiliser les gens dans leur spécialité pour laquelle ils sont formés et qu’ils exercent au quotidien, de manière à pouvoir utiliser ces gens-là immédiatement dans le domaine opérationnel", ajoute-t-il.

