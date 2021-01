VIDÉO - Gabian mis en avant dans une publicité de la Française des Jeux

Depuis quelques jours, Gabian (Hérault) ne passe pas inaperçu et profite d'un bel affichage national. Le village est cité dans une publicité réalisée par la Française des Jeux. Gabian rime avec gagnant, mais c'est aussi pour dire qu'il est possible de gagner n'importe où en France.

C'est ce qui s'appelle un bel affichage partout en France et pour pas un sou. Depuis le 4 janvier, la Française des Jeux diffuse à la radio comme à la télévision un film publicitaire pour rappeler qu'un gagnant est millionnaire tous les deux jours en France, mais surtout qu'il est possible de gagner à Paris comme à Gabian. À condition évidemment de... jouer.

Pour l'occasion, la FDJ a filmé une partie de son dernier clip dans ce petit village héraultais, situé à 30 minutes au nord de Béziers. Le film dure une minute. Les passages de Gabian sont courts, mais ont de l'effet, surtout dans la commune. Les habitants sont fiers que l'on parle d'eux partout en France.

"On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian. Gagner par l'émotion, gagner à l'occasion, sans obsession."

Si Gabian rime avec gagnant, c'était surtout l'occasion pour la Française des Jeux de dire "qu'il est possible de gagner même dans les endroits les plus reculés de France'', explique Nathalie Le Garlantezec, directrice de la communication à la Française des jeux : "Nous avons voulu montrer que nous étions proche des Français partout en France."

''Dans notre film, on montre toute la diversité des territoires. On a tourné partout en France comme à Montpellier, Sète'' Copier

Une équipe de court-métrage installée en Provence est venue tourner fin novembre dans ce village de 900 âmes. Le film a déjà fait le tour du village et c'est "un bel affichage", précise le maire, Francis Boutes.

''Quelle fierté. On parle de Gabian partout en France'' dit le maire Francis Boutes Copier

38 millions d'euros remportés à Gabian au début des années 80

La Française des Jeux met en avant son réseau de 30.000 commerçants chez qui vous pouvez acheter un billet de grattage ou encore valider votre bulletin du tirage du Loto. Le comble, c'est qu'il est impossible d'en acheter à Gabian : le dernier point de vente a fermé il y a 12 ans. La Française des Jeux assure pourtant que le maillage de ses points de vente les met à moins de 10 minutes de chez soi partout en France.

Un gros gain a déjà été remporté dans le village : 250 millions de francs en juillet 1984, soit 38,1 millions d'euros. Paul (prénom changé à sa demande) s'en souvient encore. Le gagnant, c'était son père. À l'époque, il avait 35 ans. "Depuis cette date, mon épouse joue toutes les semaines les numéros gagnants. Mais nous n'avons remporté aucun gain, précise ce septuagénaire. Elle ne désespère pas. Mais moi, je n'y crois pas à la chance. Vous savez, dans ma vie n'a rien changé. J'ai continué à travailler".

"Mon père faisait toujours les mêmes numéros. Et un jour, il y a eu le jackpot. Je me rappelle encore, quelques jours après le gain de mon père, une quantité impressionnante de banquiers ont glané devant la porte de chez nous dans l'espoir de le séduire pour qu'il place son argent", raconte Paul."

''Mon père jouait toujours les mêmes numéros. Et un jour, il y a eu le jackpot'' Copier

Une campagne publicitaire baptisée "Et voir la France gagner"

La campagne de promotion, signée par Havas Paris et réalisée par Vladimir de Fontenay, est composée d’un film long de marque de 60 secondes, mais aussi de quatre films courts "preuves" de 20 secondes. Ceux-ci mettent en avant le commerce de proximité, la Fondation d’entreprise FDJ, le sport et le jeu responsable. Diffusés en télévision du 3 au 28 janvier 2021, ces films sont accompagnés d’une campagne d’affichage, de presse et de radio.

De nombreuses personnes qui ont un lien particulier avec FDJ sont d’ailleurs mises en scène. C’est le cas des ouvriers qui restaurent le site du château de Rochefort, à Asnières-en-Montagne dans le Doubs, restauré grâce à la contribution de FDJ avec l’offre de jeux Mission Patrimoine ; des points de vente FDJ qui constituent le premier réseau de proximité de France ; d’une jeune femme en rééducation à l’hôpital des Invalides grâce au soutien historique de FDJ à l'Union des blessés de la face et de la tête (UBFT) ; ou encore des bénéficiaires de l’association Cap Saa jouant au basket-fauteuil, de l’association Ari et de la Fondation Apprentis d’Auteuil, soutenus par la Fondation FDJ depuis de nombreuses années.

"On a voulu réaliser un hymne d’amour à la France et aux Français de 2020. Montrer les gens de manière authentique, naturelle, bienveillante, en étant toujours dans l’énergie et dans l’optimisme. C’est l’ADN de FDJ, ce mélange de rêve et de contribution, et on en a plus que jamais besoin aujourd’hui", rappelle Christophe Coffre, coprésident directeur de la création de Havas Paris