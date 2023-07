Gabin, 9 ans, perd sa prothèse dans l'eau aux Sables-d'Olonne, sa maman lance un appel

Gabin habite Cherbourg, dans le Cotentin. Il fait de la natation, de la boxe et vient l'été chez ses grands-parents en Vendée, aux Sables-d'Olonne. Il vit avec sa prothèse de jambe depuis un accident en montagne il y a quatre ans. L'enfant, alors âgé de 5 ans, est passé sous une déneigeuse et a dû être amputé sous le genou. "Mais sa prothèse lui permet d'être lui à 100%", dit sa maman Dolorès, "il saute, il court, il nage tout comme les autres petits garçons de son âge".

ⓘ Publicité

Samedi dernier, ce sont les retrouvailles sur la plage avec les cousins. Les enfants sont euphoriques, ils partent nager un peu loin et les courants sont très forts. Le drapeau vert vire orange, "les sauveteurs ont dû intervenir plusieurs fois car les baigneurs ont été nombreux à se faire surprendre", raconte la maman de Gabin. L'enfant dans les vagues sent alors sa prothèse glisser, mais il lutte avant tout pour ne pas se noyer et parvient avec l'aide de son père à rejoindre le bord. "Il valait mieux la prothèse que moi", dira-t-il plus tard à ses parents.

loading

En béquille ou à cloche-pied sur le sable

Depuis ? Gabin garde le moral malgré tout. "C'est un petit garçon avec une grande force et beaucoup de résilience surtout après ce qui lui est arrivé, mais tout de même, les vacances sont un peu gâchées", poursuit cette maman qui a dû repartir travailler à Cherbourg, la mort dans l'âme. Les béquilles ou le cloche-pied sur le sable, c'est dur et puis les grands-parents ne peuvent plus porter Gabin et ses 30 kilos. "Ils ont trouvé un petit chariot pour le transporter, le fauteuil roulant, il n'en voulait pas".

La prothèse de Gabin : un petit pied de mannequin taille 33-34 avec emboiture en plastique et un tube en titane. "Une prothèse qui lui permet d'être autonome". Si vous la retrouvez, contactez vite la mairie des Sables d'Olonne, la police municipale ou le poste de secours - Famille de Gabin

"La prothèse n'a pas pu couler", explique encore Dolorès, "car on l'aurait retrouvée sur le sable le lendemain et avec son papa, on a ratissé la plage à marée basse pendant des heures dimanche dès l'aube. Sans succès".

Contacter la mairie ou la police municipale des Sables d'Olonne

Un seul espoir aujourd'hui : que la prothèse dérive et s'échoue quelque part sur le littoral. "Si quelqu'un la voit, peut-il la ramasser et contacter la mairie des Sables-d'Olonne, le poste de secours ou la police municipale ?", supplie Dolorès. Bien sûr, une prothèse peut toujours se faire refaire. "Mais le moulage du moignon, ça prend plusieurs semaines". Les vacances de Gabin seront loin.