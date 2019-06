Gabriel Attal va dormir à Bourges, aux côtés des jeunes du SNU

Bourges

Le Cher est l'un des 13 départements pilotes en France. Ces jeunes volontaires vont passer 15 jours ensemble. Ensuite, ils suivront une deuxième phase de 84 heures en s'engageant auprès d'associations. Le Cher envoie 210 jeunes au service national universel et en accueille 160, ils sont en classe de seconde et viennent de toute la France. Durant 15 jours, ils vont vivre en internat, au Crous de Bourges. C'est ce qu'on appelle la phase de cohésion. Pour les prendre en charge : 16 tuteurs, et 20 encadrants.

Treize départements pilotes testent le Service National Universel. © Radio France - Michel Benoit

Leur planning sera bien chargé : bilan de santé, journée armée et mémoire, journée sécurité civile, bilan de compétence et orientation professionnelle, code de la route. Chaque matin, ils assisteront à la levée des couleurs puisque l'idée est aussi de cultiver l'engagement, le respect. Dans le Cher, et c'est une particularité, ils participeront à des ateliers Vis ma vie. Par petits groupes, ils seront en immersion auprès des responsables des services de l'état, la préfète, l'inspecteur d'académie, la commissaire, les députés pour mieux connaitre le fonctionnement des institutions. Ils participeront aussi à un rallye citoyen à la découverte de l'histoire de Bourges. Prévention de la radicalisation et lutte contre le sexisme seront aussi au programme des ateliers. Sans oublier, évidemment des activités sportives.