Gabriel et Jade en tête, découvrez le palmarès des prénoms les plus donnés en 2022

Ils sont encore les champions, pour la deuxième année consécutive. Gabriel et Jade décrochent la médaille d'or, en tête du classement des prénoms les plus donnés en France en 2022. L'INSEE a dévoilé son palmarès ce mardi. 3 420 Jade et 4 889 Gabriel sont nés en 2022. Le podium masculin est identique à celui de 2021, avec Léo à la deuxième place et Raphaël en troisième position. Côté féminin, Ambre se hisse sur la troisième marche, derrière l'indétrônable Louise et devant Alba.

ⓘ Publicité

Gabriel et Jade toujours premiers du palmarès

Ce prénom affole d'ailleurs les compteurs : en 10 ans, on est passés de 71 Alba à 3 300, soit une augmentation de 4 500% ! Globalement, les prénoms courts dominent le classement : Emma, Rose, Anna, Maël, Noah ou Adam.

Mais les prénoms de ce Top 10 ou Top 20 ne représentent que 1 à 1,3% des naissances. Aujourd'hui, les prénoms sont plus diversifiés. Il y a cinquante ans, les Marie et les Jean représentaient jusqu'à 5% des nourrissons.

loading

loading