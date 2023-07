Gabriel et Alba en tête, découvrez le classement des prénoms les plus donnés en 2022 en Bretagne

Gabriel et Alba sont les prénoms les plus donnés en 2022 en Bretagne (illustration)

L'an dernier, 243 petits Gabriel et 218 petites Alba sont nés en Bretagne. Ce sont les prénoms les plus donnés dans la région en 2022, selon le classement dévoilé mardi par l'Insee. Suivent Raphaël et Ambre. Ils ont détrôné Louise et Malo, sur la plus haute marche du podium il y a deux ans.

Au niveau national , Gabriel est encore en tête chez les garçons, mais chez les filles, c'est le prénom Jade qui l'emporte, comme l'an dernier.

Le top 5 dans les Côtes-d'Armor

Dans les Côtes-d'Armor, c'est le prénom Maël qui se distingue. En 2022, 33 petits garçons ont été baptisés ainsi, devant Léo (32) et Marceau (31).

Maël Léo Marceau Louis Malo

Chez les filles, le prénom Emma a été choisi à 26 reprises, devant Jade et Rose (22).

Emma Jade Rose Ambre Alba

Le top 5 dans le Finistère

Dans le Finistère, c'est le prénom Raphaël qui prend la première place du classement chez les garçons (donné 68 fois l'an dernier). Il est suivi par Gabriel (62 fois) et Malo (60 fois).

Raphaël Gabriel Malo Arthur Léo

Du côté des filles, l'indémodable Louise est le prénom le plus donné (à 50 reprises), juste devant Alba (49) et Ambre (42).

Louise Alba Ambre Alice Romy

Le top 5 en Ille-et-Vilaine

En Ille-et-Vilaine, 110 petits Gabriel sont nés l'an dernier. C'est le prénom le plus fréquemment donné aux garçons dans le département, loin devant Raphaël (89) et Arthur (84).

Gabriel Raphaël Arthur Sacha Louis

Le prénom Alba a également rencontré un gros succès en 2022, choisi 108 fois en Ille-et-Vilaine. Les jeunes parents ont ensuite plébiscité Ambre (102 fois) et Jade (83 fois).

Alba Ambre Jade Rose Louise

Le top 5 dans le Morbihan

Enfin, dans le Morbihan, c'est encore Raphaël qui prend la première place. Ce prénom a été donné à 55 petits garçons l'an dernier. Il devance Malo (49) et Gabriel (47).

Raphaël Malo Gabriel Arthur Louis

Chez les petites filles, le prénom Ambre arrive en tête, donné à 47 reprises en 2022. Arrivent ensuite les prénoms Rose (46) et Alba (42).