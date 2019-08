Gabriel et Emma toujours les prénoms les plus donnés en France, Kylian a la cote

Gabriel et Emma sont les prénoms les plus donnés en France pour l'année 2018 et caracolent en tête pour la troisième année consécutive, selon l'Insee. Coupe du monde oblige, le prénom Kylian remonte en flèche.

Gabriel et Emma sont toujours les prénoms les plus donnés en France. Et c'est le cas depuis trois ans maintenant. L'INSEE, L'institut national de la statistique publie les prénoms les plus donnés en 2018 ce mardi. Et il y a déjà eu un effet coupe du monde ! 1.211 nouveaux-nés ont été nommés Kylian l'an dernier, comme la star de l'équipe de France de football Kylian M'Bappé.

Aya, Kylian, et Jade ont le vent en poupe

Il y a eu également 1.169 Aya, comme la chanteuse à succès Aya Nakamura. En tête du classement, ça ne bouge pas beaucoup, chez les garçons, derrière les plus de 4.000 Gabriel, Raphaël et Léo prennent les deuxième et troisième place. Louis tombe à la 4e place, et c'est pareil chez les filles, Louise est déclassée à la troisième place, remplacée par Jade.

Le bretonnant Maël fait son entrée dans le top 10 cette année, tout comme Anna chez les filles, où on compte beaucoup de prénoms en A, Lina, Léa, Mila. Par contre Robert par exemple est complètement passé de mode... le prénom a été donné seulement 45 fois en France l'an dernier.