Gaillac perd le festival des lanternes, Blagnac prêt à accueillir les illuminations chinoises

C’est un coup dur pour le Tarn et une très bonne pioche pour la ville de Blagnac. Le festival des Lanternes, devrait finalement avoir lieu l’année prochaine dans la métropole toulousaine. Objectif déjà affiché : 500.000 visiteurs.

Pour le nouvel an chinois, le 25 janvier, 17.000 spectateurs à Gaillac.

Le festival des Lanternes qui a accueilli plus de 430.000 visiteurs en 2019-2020 n’aura pas lieu à Gaillac l’année prochaine. La mairie l'a confirmé en milieu de semaine à la population gaillacoise.

L’ex maire, Patrice Gausserand, qui avait lancé le rendez-vous il y a trois ans ( en décembre 2017) a décidé de ne pas reconduire son partenariat avec la ville tarnaise. C’est lui – via son entreprise spécialisé dans l’organisation de spectacles – qui a les droits en France du festival. Et il s’est donc rapproché de Blagnac explique le maire Joseph Carles qui assure "quand le train passe… on monte dedans."

Un parc de 8 hectares

La ville de la métropole toulousaine avait plusieurs atouts. D’abord, Patrice Gausserand a déjà travaillé avec Blagnac notamment autour de la patinoire. Ensuite, le commune a un parc de 8 hectares avec un lac ( contre 4 hectares à Gaillac ) qui va permettre de donner encore une autre dimension au festival.

Le maire de Blagnac temporise. "Le contrat n’est pas encore signé mais nous sommes en bonne voie." Visiblement, d’autres grandes villes étaient sur les rangs mais la proximité toulousaine a fait pencher la balance. "L’an passé, il y avait plus de 430.000 spectateurs à Gaillac, nous pensons que nous pourrons réunir plus de 500.000 personnes dans notre parc du Ritouret- Odyssud." Joseph Carles qui insiste aussi sur la présence du tramway qui va permettre de faire venir tous ses visiteurs sans problème. Le maire blagnacois qui explique aussi que l'acceuil des Chinois se fera en partenariat avec la métropole toulousaine.

à lire aussi Fin du festival des lanternes de Gaillac avec un record de 425.000 spectateurs

Une grosse perte pour le tourisme dans le Tarn

Si la situation sanitaire le permet, le festival est prévu à Blagnac du 1er décembre 2021 à la fin janvier 2022 (ou début février selon la date du nouvel an chinois. ) Exactement la même chose que ce qui était encore il y a peu à Gaillac. Le Tarn qui perd en tout cas une énorme manne touristique avec le départ du festival. Les hôteliers notamment dans tout le département et notamment à Albi expliquaient que le festival leur permettait de faire une deuxième saison en plein-hiver.