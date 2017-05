Gaillac-Toulza : la seule commune de Haute-Garonne de plus de 1.000 habitants qui a choisi Marine Le Pen au second tour

Autour de Toulouse, le nombre de communes où Marine Le Pen l'a emporté au second tour, est faible, une quinzaine. Ce sont de tous petits villages, des hameaux presque, de quelques dizaines voire quelques centaines d'habitants. Sauf Gaillac-Toulza, aux portes de l'Ariège. Reportage.

Le Cuing, Lapeyrère, Vaux, Lodes, Larroque, Franquevieille, Frontignan-Savès, des villages que beaucoup de Toulousains ne connaissent pas. Ces communes ont placé Marine Le Pen devant Emmanuel Macron ce 7 mai, pour le second tour de la présidentielle. Elles ne sont qu'une quinzaine en Haute-Garonne (voir la carte). Beaucoup se situent dans les cantons de Cazères et d'Auterive, au sud de Toulouse. Exemple à Gaillac-Toulza, à 50 minutes de route de la ville rose, la moins petite sans doute de ces communes acquises au Front National, entre Cintagabelle et Saverdun, dans l'Ariège, 1.300 habitants. Marine Le Pen était déjà largement arrivée en tête au premier tour (38%). Au second, elle n'a battu Emmanuel Macron que de 27 voix, c'est vrai, mais le FN a là-bas une implantation forte.

REPORTAGE EN UN CLIC - À Gaillac-Toulza, le FN a une implantation forte, Bénédicte Dupont (1'15'') Copier

Gaillac-Toulza avait reçu la Fête Champêtre du FN, avec Louis Aliot en juillet 2016. © Radio France - Bénédicte Dupont

Dans cette commune située au pied de Cintegabelle, jadis fief d'un certain Lionel Jospin, le vote FN n'est pas une tradition, il n'a vraiment décollé qu'aux régionales de 2010 (18% au premier tour). Depuis, l'extrême-droite y a ses entrées, ce qui n'est pas une mince affaire sur une terre de frontière invisible entre la Haute-Garonne et l'Ariège, deux départements longtemps hermétiques au FN. L'été dernier, il y a eu cette consécration, la Fête Champêtre du Front National organisée à Gaillac-Toulza, avec les cadres locaux et Louis Aliot, en personne, compagnon de Marine Le Pen et vice-président du parti.

Moi j'y ai cru à Marine cette année. Que voulez -vous, j'ai 360 euros pour vivre. Ici, dans la ruralité les gens galèrent, même ceux qui travaillent. —Luc, 53 ans, agriculteur en invalidité, électeur du FN

Un vitrail cassé, et quelques jeunes à scooter

Longtemps en déclin après avoir connu un registre à plus de 2.000 habitants au XIXème siècle, Gaillac-Toulza a coulé au milieu du siècle dernier avant de remonter la pente démographique dans les années 90. Aujourd'hui, le village compte autant d'âmes qu'avant la Première guerre mondiale.

Vous entendrez beaucoup de gens dire qu'ils galèrent. Bon, mais cela signifie quoi, "galérer" ? Il y a pire, non ? Ils se font trop matraquer l'esprit par l'insécurité à la télévision, ils se font avoir. Ici il ne se passe rien, à part un vitrail cassé l'année dernière et quelques jeunes qui font du bruit en deux-roues. — Mathieu, artisan, militant anti-FN

Aux législatives, le FN est passé de 12 voix en 2007 à 102 en 2012, les candidats FN n'ont jamais passé le premier tour.

La commune compte environ 1.300 habitants, contre 600 dans les années 1980. Elle en a eu jusqu'à 2.000 au XIXème siècle. © Radio France - Bénédicte Dupont

Parmi les 294 voix en faveur de Marine Le Pen, sur les 561 votants à Gaillac Toulza, celle de Bernard, ancien ouvrier de la métallurgie, il touche une retraite de 900 euros. Il a toujours voté socialiste, il a d'ailleurs choisi Benoit Hamon au premier tour. Mais au second, il s'est tourné vers le FN.

Pour les législatives, je ne sais pas encore. Ce sera à celui qui dira qu'il veut relever le pays, au lieu de brasser du pognon — Bernard, électeur PS passé au FN

Bernard, électeur socialiste, a voté FN au second tour (53'') Copier

Gaillac-Toulza fait partie de la septième circonscription de Haute-Garonne, où le député PS Patrick Lemasle ne se représente pas, le FN y a remporté 37% des voix dimanche au second tour de la présidentielle. À noter qu'à l'exception de la France Insoumise, tous les candidats déclarés dans cette circonscription sont des femmes.

Les deux communes ayant eu le plus gros score FN en Haute-Garonne, avec un score supérieur à 60% sont Molas 160 habitants aux confins du Gers près de l'Isle en Dodon, et Montclar-de-Comminges tout petit village de cent âmes, voisin immédiat de... Martres-Tolosane, commune de la présidente PS de la région, Carole Delga.

LIRE AUSSI ► Présidentielle : les résultats du 2nd tour en Occitanie

► Macron président : à Toulouse, la classe politique prête pour les législatives

►Haute-Garonne : opération-séduction pour le Front National sur les marchés

► Soutien à Marine Le Pen : Olivier Arsac, adjoint au maire de Toulouse, se désolidarise de Debout la France

► Haute-Garonne : ces électeurs fillonistes catholiques conservateurs tentés par Marine Le Pen