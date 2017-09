Galeries Lafayette : les Nantais se souviennent du Decré de leur jeunesse

Le magasin Decré racheté par les Galeries Lafayette en 1979 est une institution à Nantes. Cela fait 150 ans que l'enseigne est installée en plein centre ville, dans le quartier qui porte son nom. Une exposition retrace jusqu'au mois de janvier, un siècle et demi d'histoire familiale et commerciale.

L'exposition débute dès le rez-de-chaussée des Galeries Lafayette. Une maquette du bâtiment tel qu'il était avant les bombardement de 1943 se voit depuis la rue. La maquette est creuse, à l'intérieur un tableau est accroché. C'est une pièce unique en son genre :

C'est un tableau d'Emile Decré, un des patrons emblématiques de l'entreprise. Il représente le bâtiment construit par Henri Sauvage en 1931. Il a été peint de mémoire au lendemain des bombardements. C'est la seule image où on peut apprécier l'univers très festif de rouge et de vert alors que toutes les photos de l'époque sont en noir et blanc."- Florence Brachet, historienne et directrice du patrimoine du groupe Galeries Lafayette