Galette des rois : des fèves disent "merci" aux héros et héroïnes du Covid-19

Soignants évidemment, mais aussi éboueurs, secouristes, bénévoles, artisans, agents d'entretien : ils sont les héros et héroïnes du quotidien, très éprouvés depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Pour les remercier, Isabelle et Didier Coffre, patronne et patron de la boulangerie "Aux douceurs des provinces" à Grand-Quevilly près de Rouen (Seine-Maritime), ont décidé de choisir des fèves en lien avec l'actualité, à savoir de petits médaillons en porcelaine, avec, imprimé dessus, une photo et quelques mots de remerciements.

C'est les images du métier !

Dans la boulangerie, il y a foule ce samedi 2 janvier pour venir commander les galettes qui, dans la tradition chrétienne, célèbrent l'Épiphanie, c'est-à-dire l'arrivée le 6 janvier des trois rois mages à Bethléem, lieu de naissance de Jésus. Pourtant, derrière le comptoir, Isabelle Coffre prend le temps de sortir d'un tiroir les précieuses fèves et les étale devant elle.

Tour à tour, on peut lire : "Merci aux soignants", "Merci aux routiers", "Merci aux bénévoles"... "Ah oui, les bénévoles, on ne doit surtout pas les oublier !", répète Isabelle Coffre. Sur le médaillon qui remercie les agents d'entretien, on voit des mains gantées en train de désinfecter un bureau. Sur la fève consacrée aux éboueurs, on voit une grosse poubelle verte.

Pour Isabelle Coffre, la patronne, ces fèves étaient une évidence pour dire "merci" © Radio France - Olivia Cohen

Pour Francis, le pâtissier chargé de garnir la galette de frangipane ou de pommes, ces images sont nécessaires : "C'est les images du métier, c'est comme ça qu'il faut les montrer !"

D'habitude, c'est les Rois qu'on célèbre !

Et dans la longue file d'attente dans la boulangerie, les clients et clientes ne tarissent pas d'éloges sur cette initiative. "Rendre hommage aux soignants et aux éboueurs, ça change, généralement, c'est les Rois qu'on célèbre", analyse avec le sourire Georges, rappelant les origines chrétiennes de la galette.

Pour Lydie, venue commander deux galettes pour ses sœurs et son neveu, c'est loin d'être anecdotique : "C'est un geste, et tous les gestes de reconnaissance sont les bienvenus, il me semble. Surtout pour ces métiers qu'habituellement on ne voit pas ! C'est bien de les remercier, eux, et pas que des professions intellectuelles qui font avancer la société : tout le monde fait avancer la société !"

Seul Nicolas est sceptique : "C'est très bien mais il ne faut pas mélanger actualité et tradition." En tout cas, dans cette boulangerie, les galettes sont respectueuses du protocole sanitaire : pas de galette géante, elles sont seulement pour quatre, six ou huit convives.

La galette est plébiscitée par les Français et Françaises, qui sont 96% à l'adorer selon un sondage en ligne, et 73% à préférer la version classique à la frangipane.