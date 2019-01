Galette des Rois : en Occitanie la couronne résiste à la frangipane

Toulouse, France

L' Épiphanie, c'est Dimanche prochain, mais elle est déjà partout dans les boulangeries, la Galette des Rois, on se la partage en famille, entre amis ou entre collègues de travail. Et chaque année la même question, êtes-vous couronne des rois ou frangipane ?

En Occitanie, le gâteau des Rois brioché à la fleur d'oranger, ou le Limoux s'y l'on y ajoute les fruits confits résiste encore à la galette parisienne, la frangipane qui commence à prendre des parts de marché.

Le match frangipane, couronnes des rois sur les étals des boulangeries © Radio France - Olivier Lebrun

La carte d'Occitanie des galettes

« Ce qu’on fait le plus, c’est les coques ! » – confirme Laurent Mazas de la pâtisserie Mazas au pied du château de Foix dans l’Ariège. « y a pas de fruits confits, y a rien dedans. Juste parfumée à la fleur d’oranger, au zest d’orange et au citron, c’est ce qu’on fait le plus. Le jour des Rois, il y a 10 000 habitants, on doit sortir 2 000 coques. »

La coque ou le Roi, certains y ajoutent des fruits confits, comme Thierry Perrin à Castres : « J’en fais avec du melon confit dedans et dessus, mais ce n’est pas notre plus grosse vente. La vraie galette, c’est juste une pâte parfumée à la fleur d’oranger, pas de fruits confits dedans. Après, j’ai des collègues qui décorent avec les fruits confits dessus. »

La couronne briochée représente encore 8 ventes sur 10 dans le Gers , le Tarn-et-Garonne, en Haute-Garonne ou dans le Lot. Seul l'Aveyron se distingue.

« Chez nous, c’est plus la galette frangipane, cela toujours été la tradition ici - confie Ghislain Magre de la "Pyramide de la Montagne" à Rodez. « Dans l’Aveyron, il y a la fouace, mais pas de fève dans la fouace, ça ne va pas en galette. »

La coque, le Roi ou le Limoux - Les traditions en Occitanie Copier

Toulouse résiste

A Toulouse, une ville qui attire beaucoup d'habitants du reste de la France, la galette parisienne, la frangipane commence à gagner des parts de marché, mais la traditionnelle couronne briochée résiste encore et toujours, comme en témoigne Gaëtan Dupart, de la pâtisserie le "Poussin Bleu", l'un des grand spécialiste de la galette de rois dans le quartier des Carmes. « Un bon Roi, c’est un bon dosage de fleur d’oranger, de zest d’orange, un peu de rhum, une pâte bien homogène, une cuisson parfaite. C’est très très subtil. La frangipane, y a pas de secret, une bonne poudre d’amende, du beurre, et vous avez un bon produit. Souvent, le client vient chercher le gout de son enfance, les parfums, les odeurs, les saveurs.

Est-ce que la frangipane va écraser notre tradition locale, ça non, jamais ! A Toulouse, c’est le Roi et le Limoux, ça dure un mois et demi jusqu’à début Février, alors qu’à Paris ce n’est que quinze jours. Cela restera une tradition, ça fait 30 ans que je suis là, et ça n’a pas bougé, les traditions restent.

"le gout de l'enfance" - Gaëtan Dupart , gérant de la pâtisserie le "Poussin Bleu" Copier

Au Poussin Bleu, l'un des bonne adresse à Toulouse pour la galette des rois © Radio France - Olivier Lebrun

Pour une bonne galette des rois, comptez de 10 à 15€ pour un Roi ou un Limoux, 13 à 22 € pour une frangipane.