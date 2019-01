Galettes des rois : que faire si quelqu'un avale la fève ?

Charente-Maritime, France

Ayez les bons réflexes ! C'est le message lancé par les pompiers de Charente-Maritime sur leur site internet. Bien sûr, en cette période, manger une part de galette et s'étouffer avec une fève, c'est malheureusement possible. Mais c'est le cas avec bien d'autres aliments. Alors, petite leçon en vidéo pour savoir quoi faire!

Si en mangeant une part de galette, l'un de vos proches s'étouffe avec la fève, connaissez-vous les bons réflexes ?

Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi vous former aux gestes de premiers secours. De nombreux organismes en Charente et Charente-Maritime peuvent vous accompagner.