"La municipalité de Redessan nous chasse" lance l'association Gard'manger Solidaire, la mairie contre-attaque

Installée à Redessan depuis 2019, Gard'manger Solidaire est une association caritative qui vient en aide aux plus démunis. "Chez nous, le kilo de yaourt est à 0,50 centime, un steack, du jambon, ou une tielle, c'était un euro le kilo" affirme Fabien Jacquin, bénévole dans l'association. A l'intérieur du local, les bénéficiaires choisissaient leurs articles. Nous avions une cinquantaine de personnes dans le besoin qui venait faire ses courses chaque semaine" précise Emmanuelle Jacquin, présidente de Gard'manger Solidaire. Mais depuis le 30 septembre dernier, l'association a baissé son rideau.

"Nous sommes mis à la rue. On nous chasse. On ne veut plus de nous. On dirait bien qu'on chasse les pauvres à Redessan" - s'emporte Fabien Jacquin

Dans le local, les bénévoles nettoient les armoires réfrigérées et rangent les derniers cartons avant de quitter les lieux.

La mairie de Redessan dans le viseur de l'association

L'association Grand'manger Solidaire en veut à la mairie de Redessan. Pourtant, depuis le 1er mai 2021, elle lui mettait un local à disposition gratuitement, situé avenue de Provence. Elle prenait également en charge de l'eau et de l'électricité. En contrepartie, elle voulait le bilan financier et le bilan d'activité de l'association. "Depuis 2019, hormis le bilan financier de 2021, nous n'avons jamais reçu ces documents. On a dit stop. C'est de l'argent public. C'est un bâtiment public. Il faut être équitable avec les autres associations de la commune qui jouent le jeu", reconnait la maire Fabienne Richard-Trinquier.

"Aucun élu n'est venu nous voir depuis que nous sommes ici. On ne dérange pas de manière physique mais plutôt de manière symbolique" - Emmanuelle Jacquin

La mairie de Redessan estime également que l'association n'a pas respecté la réglementation sur la voie publique et qu'elle a mis en danger les piétons. "La police municipale est intervenue plusieurs fois et nous avons été obligés de verbaliser" précise Fabienne Richard-Trinquier. En cause, les camions qui se garaient devant le local le temps de décharger les denrées alimentaires. "Quand on a des centaines de kilos de denrées à décharger vaut mieux être garé devant" ironise Fabien Jacquin.

L'association Grand'manger Solidaire regrette cette issue mais elle compte poursuivre sa mission. Elle est désormais en quête d'un local sur Redessan.