Gard : "C'est formidable", des refuges pour animaux vont recevoir un coup de pouce financier

Quand elle marche dans le refuge, Catherine Bourdin est constamment suivie. Et quand elle s'approche des grands enclos, les chiens la saluent avec des aboiements. La présidente du refuge " Au Bonheur des Quatre Pattes ", situé juste en face de la SPA de Nîmes, accueille environ 70 chiens et plus d'une centaine de chats.

ⓘ Publicité

Pour la plupart, ils sont âgés. Et beaucoup sont malades. "Entre les croquettes, les frais vétérinaires, la logistique...Il faut sortir environ 5000 euros par mois" compte Catherine Bourdin. Le coup de pouce de la Fondation 30 Millions d'Amis est donc plus que bienvenu.

Une partie des chiens sont dans des grands enclos, au refuge du "Bonheur des 4 pattes". © Radio France - Xavier Ponroy

La Fondation a débloqué une aide de 1.4M€ pour 228 refuges en France, dont cinq dans le Gard. "Au Bonheur des 4 pattes" va recevoir 16.000 euros. Une aide qui arrive tous les ans, mais qui a d'autant plus d'importance cette année. "Du fait de l'inflation, les frais vétérinaires, la nourriture et les médicaments ont beaucoup augmenté" regrette Catherine Bourdin. "Ces 16.000 euros, c'est formidable, et je remercie la Fondation 30 millions d'amis. Mais heureusement, on est aussi aidés par des donateurs, des adhérents, dont certains depuis que l'on a ouvert le refuge, en octobre 2002."

Les quatre autres refuges aidés dans le Gard sont "Les Amis des Chats" (Nîmes), la SPA de Nîmes , "Toutous et minous" (Nîmes) et le refuge de Saint-Gilles .