Gard : le prix des carburants augmente encore

Ca y est, dans certaines stations service de France et du Gard, le litre de gasoil est remonté à 1 euro 56 le litre. C'est ce tarif là qui avait déclenché le ras le bol général en octobre dernier. Le mouvement des "gilets jaunes" avait pourtant poussé le gouvernement à renoncer à la hausse de la taxe carbone sur les carburants en décembre.

Et voilà que ce tarif est de retour. Certes, le prix du pétrole est en hausse, mais celui-ci ne représente qu'un quart du prix. En France, ce sont les taxes qui comptent pour près de 60 % du tarif.

Le mouvement des gilets jaunes n'a-t-il servi à rien quant à ces prix ?

Nous avons demandé à des automobilistes dans différentes stations services de Nîmes.

Voici les prix que certaines stations affichent ce 18 mars 2019 à Nîmes © Radio France - Sophie Allemand

Certains ne peuvent pas payer un plein complet

De nombreux automobilistes interrogés ne font jamais un plein complet mais mettent 20 ou 30 euros, ce qui ne leur permet de remplir qu'une quinzaine de litres. C'est le cas de France, une nîmoise qui trouve le prix des carburants vraiment "trop cher" et la quantité de taxes appliquées pas vraiment "réglo". Pour le travail elle utilise beaucoup la voiture et a besoin d'environ 100 euros par mois pour l'essence, ce qui est "beaucoup plus qu'autrefois, beaucoup trop."

Cette dernière fait très attention, elle choisit toujours les stations service aux prix les plus bas et opte pour une conduite éco : bouton "éco", passage régulier de vitesse et arrêt du moteur dès que possible.

Le carnet où France note tous ses pleins et leurs prix © Radio France - Sophie Allemand