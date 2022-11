Dans le Gard, "les seniors sont plus victimes que responsables d’accidents"

Faut-il confisquer le permis de conduire aux seniors qui ne sont plus aptes à conduire ? La championne de France de tennis fauteuil vient de relancer le débat. Amputée de la jambe gauche après avoir été fauchée par un automobiliste de 92 ans il y a quatre ans, Pauline Déroulède vient de lancer une campagne de sensibilisation . Elle milite notamment pour l’instauration d’une visite médicale obligatoire, comme cela se fait dans certains pays d’Europe.

Mais dans le Gard, le coordinateur sécurité routière à la préfecture appelle à ne pas se focaliser sur les automobilistes de 65 ans et plus. "Quand on regarde les chiffres, les personnes âgées sont plus souvent victimes que responsables d’accidents, précise Thierry Pallier. Un conducteur sur trois tué sur les routes du Gard a plus de 65 ans. On est dans les mêmes proportions pour les jeunes, alors qu’eux ne représentent que 10% de la population."

En revanche, le Monsieur sécurité routière de la préfecture du Gard reconnaît qu’il va falloir mener une réflexion sur le sujet. "Au ministère de l’Intérieur, la direction de la sécurité routière, se pose la question. C’est un sujet de société. Si on empêche aux seniors de conduire, comment vont-ils se déplacer ? C’est la première génération à être confrontée à ce problème."

