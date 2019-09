Gard : ni papier ni savon dans les WC du collège ?

Nîmes, France

Le sujet peut prêter à sourire, et pourtant. Il n'y a ni savon ni papier toilette, par exemple dans le Gard, au collège de la Gardonnenque à Brignon. L'établissement accueille 840 élèves. Une maman, qui vient de scolariser sa fille dans ce collège, se dit "scandalisée par cette situation" et par "l'inertie du chef d'établissement". Le motif invoqué, le plus souvent, pour expliquer ce type de situation ici comme partout en France : du papier toilette est jeté volontairement jusqu'à boucher les WC. En clair : des dégradations

Dans ce collège de Brignon, les enfants sont invités à passer auparavant par un adulte de "la vie scolaire", pour aller se fournir en papier et se laver les mains.

"Certains élèves préfèrent se retenir ; ça provoque des cystites chez les filles (...) c'est important de se laver les mains" Sylvie, une mère d’élève

Pour leur simplifier la vie et protéger leur intimité, certains parents ont préféré "équiper" leurs enfants, et leur mettre tout à disposition dans les cartables avec notamment des gels hydroalcooliques.

"Des actes de malveillance peuvent se produire dans les toilettes (..) Ces problématiques se rencontrent dans tout établissement. Les pistes d'amélioration vont être proposées dans les instances locales" Le directeur de cabinet du Dasen (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale), Romain Gibert.

Les élections aux conseils administration des établissements dans lesquels siègent également les parents ont lieu les 11 et 12 Octobre. L'inspection invite les parents à rejoindre le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) chargé de proposer des solutions .