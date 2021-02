Gard : ras-le-bol de l'autoroute, un collectif veut un mur anti-bruit dans son village

Les allers et venues des voitures, le bruit des moteurs, les klaxons des camions : à Roquemaure (Gard), les habitants n'en peuvent plus des nuisances sonores provoquées par l'autoroute A9. Seule une parcelle de vignes sépare la maison de Gino de la voie express : "S'il n'y avait pas l'autoroute, on se sentirait à la campagne. Quand on voit les camions, on les entend encore plus. C'est du bruit en continu." explique ce père de famille. Et l'été, c'est pire : l'A9, c'est la voie des vacances, la voie qui mène à l'Espagne, alors autant dire qu'en juillet-août, ça défile. Selon des chiffres de 2019 de la région Occitanie, l'été, 150 000 véhicules circulent chaque jour sur la Languedocienne.

Un niveau sonore trop élevé

Pour diminuer les nuisances, un collectif, formé à la mi-février, réclame un mur antibruit tout au long du village gardois, face à l'A9, sur 2,5 kilomètres. Ceux qui habitent dans le centre du village sont moins concernés, mais dans certains quartiers, le niveau sonore est supérieur au seuil réglementaire : "La journée on devrait être à 68 décibels, ici on touche les 75. Et la nuit, au lieu de 62, à Roquemaure on atteint les 68 décibels." assure Cécile Contardo, à l'origine du collectif.

Grâce au confinement, les habitants de la commune ont goûté au calme, au silence. Une sérénité qu'ils veulent voir perdurer grâce à ce mur. Et ils peuvent compter sur le soutien de la municipalité : "Je vais déposer une motion au conseil municipal début mars et présenter la demande à la préfecture dans la foulée. L'Etat devra se rapprocher de société d'autoroute Vinci par la suite pour que le projet voit le jour." détaille Nathalie Nury, la maire de Roquemaure.

Cécile Contardo et Christine Diaz font le tour des quartiers de Roquemaure pour obtenir la signature des habitants © Radio France - Laurence Méride

Pour faire peser son dossier, depuis ce jeudi, Cécile Contardo récolte les signatures d'un maximum d'habitants. Sur 5500 Roquemorois, plus de 200 ont déjà adhéré. "Des villages comme Courthézon, Sorgues, Piolenc ont obtenu gain de cause alors on se dit pourquoi pas nous." espère l'habitante.

Dans le Gard, cinq façades anti-bruits ont été construites sur les communes le long de l'A9 entre 2011 et 2012, à Bernis, Nîmes, Mus et Uchaud.