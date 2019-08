Garde d'animaux : le grand boom des pet-sitter durant l'été

Pet-sitting masculin : anglicisme pour désigner le gardiennage d'animaux domestiques. La personne qui s'occupe de la garde de l'animal est un pet-sitter.

En d'autres termes, le pet-sitting consiste à laisser son chien, chat ou autre animal à la maison lorsque vous vous absentez. Et pendant ce temps, quelqu'un vient s'occuper de lui.

Une option de garde dans l'intérêt de l'animal selon Sophie Carpentier. Elle est auxiliaire spécialisée vétérinaire et pet-sitter sur le bassin chambérien.

C'est un service qui évite le stress chez l'animal. Le but c'est qu'il reste dans son environnement car si on l'emmène en vacances il peut développer des pathologies. - Sophie Carpentier, auxiliaire spécialisée vétérinaire et pet-sitter